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Можно будет водить без прав: ГИБДД обрадовало водителей оперативным решением

Можно будет водить без прав: ГИБДД обрадовало водителей оперативным решением

avtovesti.com

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МВД России объявило о продлении срока действия водительских удостоверений на три года для тех, чьи документы истекают в 2024 и 2025 годах, передает interfax.ru.

Инициативой продления занялись МВД и Министерство экономического развития. Продление касается водителей, управляющих транспортными средствами как в личных, так и в профессиональных целях.

Это нововведение сократит необходимость замены "просроченных" водительских удостоверений, так как срок действия документов будет продлен автоматически на три года. Эта мера затронет более пяти миллионов водителей, и МВД России утверждает, что это позволит им продолжать управлять транспортными средствами без проблем в ближайшие три года.

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