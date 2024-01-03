Можно будет водить без прав: ГИБДД обрадовало водителей оперативным решением

МВД России объявило о продлении срока действия водительских удостоверений на три года для тех, чьи документы истекают в 2024 и 2025 годах, передает interfax.ru.

Инициативой продления занялись МВД и Министерство экономического развития. Продление касается водителей, управляющих транспортными средствами как в личных, так и в профессиональных целях.

Это нововведение сократит необходимость замены "просроченных" водительских удостоверений, так как срок действия документов будет продлен автоматически на три года. Эта мера затронет более пяти миллионов водителей, и МВД России утверждает, что это позволит им продолжать управлять транспортными средствами без проблем в ближайшие три года.