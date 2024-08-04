«Можете рассчитывать на нас»: Путин пообещал Ким Чен Ыну поддержку в борьбе с потопами

В свете разрушительного потопа в Северной Корее, который привел к масшивой потере жилищ для тысяч граждан, российский президент Владимир Путин направил слова поддержки и соболезнования своему коллеге из КНДР, Ким Чен Ыну. Обращение было опубликовано на сайте Кремля, где Путин выразил готовность России помочь Корее в восстановлении после стихийного бедствия.



«Мы разделяем боль и горечь, которую испытывает дружественный народ Корейской Народно-Демократической Республики. Мы уверены в скорейшем восстановлении пострадавших областей и всегда готовы предоставить необходимую поддержку и помощь», — подчеркнул Путин.

Согласно отчетам местных новостных агентств, регионы Синуйджу и Уиджу оказались сильно пострадавшими после того, как река Амнок вышла из своих берегов из-за проливных дождей. Это привело к тому, что более четырех тысяч домов оказались затоплены.



Ким Чен Ын лично взял на себя руководство спасательными операциями, что подчеркивает его стремление к контролю над ситуацией в кризисные моменты. В июле текущего года в сетях появилось видео, на котором видно, как Ким Чен Ын на лодке осматривает последствия наводнения и сталкивается с деревом, подчеркивая трудности, с которыми сталкивается страна.



Это заявление и действия Ким Чен Ына демонстрируют серьезность ситуации, а поддержка России может оказаться критически важной в усилиях по восстановлению пострадавших районов. Сотрудничество на таком уровне не только помогает в борьбе с последствиями стихийных бедствий, но и подчеркивает важность международных отношений и готовности стран помогать друг другу в трудные времена, пишет 360.ru.