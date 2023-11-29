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Морозы до -40 и жуткие метели: синоптики поделились пугающим прогнозом на грядущую зиму

Морозы до -40 и жуткие метели: синоптики поделились пугающим прогнозом на грядущую зиму

artembolnica2.ru

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Российские метеорологи сообщили, что прогноз погоды на предстоящую зиму может напугать граждан страны, так как холодное время года готовит неожиданные и неприятные сюрпризы, пишет progorod43.

Синоптики заявляли, что грядущая зима в сопровождении обильного количества осадков будет аномально теплой и короткой, однако на данный момент прогноз погоды резко изменился.

Уже в конце ноября - в начале декабря на жителей Центральной России свалятся настоящие климатические испытания. В связи с тем, что температура мирового океана стремительно понижается, на суше также происходит спад ртутных столбиков. Данные глобальные климатические изменения затронут и территории Российской Федерации.

Согласно прогнозу метеорологов, декабрь 2023 года станет самым холодным месяцем, побив рекорды прошлых лет на территории нашей страны. Вместе с тем жителей России будут атаковывать сильнейшие осадки. Более того, декабрьский суровый мороз продолжится и в январе 2024 года: средней температурой воздуха за два месяца синоптики назвали минус 25 градусов, однако в некоторых регионах отметки на столбиках термометров будут опускаться до 40 градусов ниже нуля.

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