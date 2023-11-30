Морозы до -40 и жуткие метели: синоптики обнародовали пугающий прогноз на грядущую зиму

Жители Центральных регионов России ощутили наступление морозов уже в ноябре 2023 года, затем стали свидетелями как минус резко сменился плюсом, и в настоящее время тепло снова сменил холод. Однако это не первые и не последние климатические сюрпризы, так как прогноз погоды на грядущую зиму пугает даже самих метеорологов, сообщает progorod43.

Прежде синоптики уже объявляли, что наступающая зима будет аномальной: нехарактерная для данного периода теплота и обильные осадки ожидали россиян по предварительному прогнозу. Однако с наступлением холодов специалисты кардинально изменили свое мнение.

В связи с тем, что температура вод мирового океана стремительно падает, на суше становится холоднее с каждым разом, включая территории Российской Федерации.

Согласно новому прогнозу погоды, декабрь 2023 года побьет все прошлые климатические российские рекорды. Морозы, метели и колоссальное количество осадков поджидают граждан нашего государства, и такое безумие будет продолжаться все три зимних месяца. Продолжительное время столбики термометров будут держаться на отметке в 25 градусов ниже нуля, периодически падая до минус 40 градусов, сообщили метеорологи.