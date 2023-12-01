Морозы до -40 и жутчайшие метели: синоптики поделились пугающим прогнозом на зиму

Метеорологи заявили, что прогноз на предстоящие три зимних месяца может сильно напугать: россиянам стоит начать готовиться к сильнейшим морозам, снегопадам и сносящим с ног метелям, сообщили в progorod43.

Прежде синоптики уже делились нерадостным зимним прогнозом: зима обещала быть слякотной, дождливой, теплой и короткой. Тем не менее на данный момент специалисты кардинально изменили свое мнение.

Температура воздуха сильно снизится уже в ближайшее время, и морозы будут продолжаться все три месяца. Такая погода обусловлена тем, что вода в мировом океане очень быстро снижается, порождая циркуляцию холодного воздуха по всему земному шару, включая и территории нашего государства.

Температура в текущем месяце, декабре, побьет все прошлые климатические рекорды. Более того, холода растянутся на январь и февраль 2024 года. Вместе с низкими отметками на градусниках, зима обещает одарить россиян огромным количеством осадков. В продолжение всей зимы столбики термометров будут демонстрировать минус 25 градусов, а моментами температура воздуха будет доходить до жгучих и суровых отметок в 40 градусов ниже нуля.