Мороз до -25 градусов, метели и снегопад: что ожидает Центральную Россию в феврале

Согласно прогнозу метеорологов-любителей, февраль 2024 года будет весьма капризен. Погода будет резко меняться на протяжении всего месяца, создавая жителям многих регионов страны неудобные условия, сообщает progorod43.

В начале месяца ожидается теплый период, но к середине первой декады возможно арктическое вторжение с морозами от минус 20 до минус 25 градусов и ниже в ночные часы. Прогноз также предвидит существенные снегопады и метели.

Согласно расчетам моделей долгосрочного прогноза от CFS/NCEP (США) и CanSIPS (Канада), а также данным Гидрометеорологического центра России, в целом февраль будет умеренно теплым, средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 2 градуса. Первая декада может быть теплее прошлого года, но с возможными снегопадами. Вторая декада предполагается близкой к норме по температуре и осадкам. В третьей декаде возможны обильные осадки и похолодание, средняя температура ожидается ниже нормы на 2 градуса.

Вместе с тем в регионах Поволжья первые февральские дни будут относительно холодными, температура воздуха не опуститься ниже минус 15 градусов, однако и не поднимется выше минус 8 градусов до 15 числа. На протяжении всего месяца ожидаются также осадки как в виде снега. так и в виде дождя.

В столице Российской Федерации Москве уже после 10 февраля прогнозируется резкое потепление до нуля, а затем до плюс 2 градусов. Однако через несколько дней столбики термометров снова рухнут до минус 10. Все эти скачки температуры будут сопровождаться осадками в виде мокрых снегов и ледяных дождей.

Отмечается, что это предварительный прогноз и может быть подвержен изменениям. Поэтому рекомендуется следить за обновлениями и актуальными прогнозами местных метеорологических служб.