Монахиня XII века предсказала целых 5 событий 2025 года — третье пророчество уже исполнилось

Хильдегарда Бингенская, известная святая и философ, оставила после себя не только богатое духовное наследие, но и пророчества, которые удивительно точно описывают события нашего времени.

В этой статье мы рассмотрим 5 её пророчеств, которые на сегодняшний день стали актуальными.

1. Структура Вселенной как «тело Бога»

В своём труде Scivias Хильдегарда описала мир как сферу в теле Бога. Современные астрономические наблюдения, включая данные с телескопа «Джеймс Уэбб», подтверждают, что галактики движутся по организованной траектории, что напоминает её видения о структурированности Вселенной.

2. Душа и тело как единое целое

Хильдегарда утверждала, что в изначальном замысле душа и тело были неразделимы. Сегодня, с развитием искусственного интеллекта и нейротехнологий, эта идея снова становится актуальной, особенно в контексте нейроэтики и трансгуманизма.

3. Железная гора и всевидящие глаза

В одном из своих видений Хильдегарда описала Бога на железной горе, окружённой глазами. Это изображение можно трактовать как метафору для современных систем наблюдения и хранения данных, таких как Iron Mountain.

4. Эпидемии как Божьи суды

Святая предсказала, что эпидемии могут быть реакцией на падение человечества. Вспышка вируса Коксаки в Турции в 2025 году напоминает нам о том, как пророчества о болезнях стали реальностью.

5. Упадок апостольских принципов

Хильдегарда предупреждала о духовном кризисе, когда человечество отвергнет апостольские ценности. В эпоху фейк-ньюс и моральной дезориентации её слова становятся особенно актуальными.

Хильдегарда предсказала множество явлений, которые теперь сбываются, и её пророчества дают нам возможность задуматься о будущем.