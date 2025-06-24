Могут ли спасти чеснок и малина от простуды: врач иммунолог разобрала мифы о средствах народной медицины

Самостоятельное лечение может усугубить болезнь и привести к осложнениям. При первых симптомах ОРВИ стоит обратиться к врачу.

Чесночный амулет

Некоторые родители вешают детям на шею капсулы от киндер-сюрприза с чесноком внутри, надеясь, что его аромат защитит от вирусов. Чеснок действительно содержит антисептический аллицин, но его концентрация в воздухе недостаточна для защиты от инфекции. Тем не менее, резкий запах может заставить людей держаться на расстоянии, снижая риск заражения.

Рыбий жир по утрам

Многие считают, что ложка рыбьего жира ежедневно помогает укрепить иммунитет. Он содержит полезные жирные кислоты и витамины A и D. Но важно выбирать очищенные аптечные добавки, иначе возможны проблемы с пищеварением.

Картофельный пар

Популярный способ лечения простуды — вдыхание пара от отварной картошки под полотенцем. Тёплый пар помогает снять заложенность носа, но может обжечь слизистую при неосторожном использовании.

Малиновое варенье с чаем

Чай с малиной — одно из самых известных домашних средств при простуде. Малина богата витамином C, но варенье содержит много сахара, что при частом употреблении может навредить.

Поход в баню

Многие считают, что баня с эфирными маслами помогает «прогнать» болезнь. Однако при простуде это может быть опасно из-за нагрузки на сердце.

Водка с перцем

Считается, что такая смесь «прожигает» инфекцию. Но доказательств её эффективности нет, а алкоголь может только навредить организму.

Банки на спину

Некоторые до сих пор используют банки, считая, что они усиливают иммунитет. Хотя они могут улучшить кровоток, при лихорадке или серьёзных заболеваниях их ставить нельзя.

Полоскание с содой, солью и йодом

Полоскание горла может облегчить симптомы при вирусных инфекциях. Однако это лишь дополнение к основной терапии, которую должен назначить врач.

Травяные отвары

Мелисса, мята и другие травы помогают при воспалении и облегчают симптомы простуды. Но они не заменяют лекарства.

Корица и мед

Это сочетание известно своими антибактериальными свойствами. Оно может поддержать иммунитет, но не справится с тяжёлыми инфекциями.

Лук с медом

Настой из лука и мёда часто используют при насморке. Фитонциды в луке действительно борются с микробами, но лучше применять средства, рекомендованные врачом.

Гвоздика в молоке

Смесь гвоздики с молоком применяют для снятия симптомов простуды. Гвоздика обладает антисептическими свойствами, а молоко смягчает слизистую. При непереносимости лактозы лучше воздержаться от этого метода.

