Минус 900 тысяч рублей: россиянка лишилась денег из-за покупок, которые не совершала

Гражданка России, проживающая в Подмосковье, потеряла 900 тысяч рублей из-за покупок в одном из самых популярных маркет-плейсе Wildberries, которые не совершала, сообщил Telegram-канал SHOT.

После пропажи денег с банковской карты 73-летней пенсионерки, первым, кто попал под подозрение - ее сиделка, так как у нее была возможность совершить покупки, используя карту пострадавшей.

В ходе расследования, было выяснено, что банковскую карту для пожилой женщины открыл муж ее дочери, чтобы хранить на ней денежные средства. Так как деньги пенсионерки лежали на сберегательном счету, каждый месяц на эту же карту поступали проценты от вклада, которые составляли примерно 230 тысяч рублей.

Совершенно случайно зять пенсионерки обнаружил, что в какой-то момент с карты пропало 887 тысяч рублей: они были списаны за покупки в интернет-магазине Wildberries, которые его близкие и члены семьи не приобретали. Мужчина сразу же обратился в правоохранительные органы. Первой подозреваемой стала сиделка, которая ухаживала за пожилой женщиной. На данный момент продолжается следствие.

Добавим, что кражи денежных средств у беззащитных пенсионеров в России происходят довольно часто. Ранее был задержан подросток, работавший вместе с телефонными мошенникам: 14-летний мальчик забирал деньги у пожилых людей, которым сообщали о родственниках попавших в ДТП и требовали деньги на их спасение, рассказали сотрудники полиции. В сумме подросток обокрал пенсионеров примерно на 300 тысяч рублей.