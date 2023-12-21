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Минобороны сообщает: стало известно, когда мобилизованных вернут с зоны СВО

Минобороны сообщает: стало известно, когда мобилизованных вернут с зоны СВО

72.ru

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Министерство обороны Российской Федерации поставило точку в вопросе о возвращении домой мобилизованных россиян в рамках всероссийского призыва на службу в Вооруженные силы.

Депутат законодательного собрания Борис Вишневский обратился в Минобороны с предложением ограничить срок военной службы мобилизованных до одного года, исключая россиян, которые добровольно согласны служить дольше. Однако в ведомстве политическому деятелю ответили, что ограничивать продолжение службы до 1 года нецелесообразно, и россияне, призванные во время мобилизации будут продолжать находиться на военной службе, пока не выйдет официальный указ Президента Владимира Путина о завершении мобилизации. Ответ Минобороны РФ депутат опубликовал в своем telegram-канале.

Ранее депутат Евгений Ступин* до того, как был признан иностранным агентом, также обращался в Министерство обороны РФ с вопросом о том, завершилась ли мобилизация после устных заявлений Министра обороны Сергей Шойгу и Верховного главнокомандующего Владимира Путина или нет, а также при каких условиях мобилизованные смогут вернуться домой насовсем. Представители ведомства вскоре ответили Ступину* тем, что мероприятия по призыву военнообязанных запаса в России продолжаются и могут быть возобновлены в любое время. Вместе с тем Минобороны отметило, что покинут военную службу призванные россияне только в том случае, когда перестанет действовать указ Президента от 21.09.2022 о частичной мобилизации, либо после завершения СВО на Украине.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

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