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Минобороны сообщает: стало известно, когда мобилизованные вернутся с зоны СВО

Минобороны сообщает: стало известно, когда мобилизованные вернутся с зоны СВО

newizv.ru

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Депутат Российской Федерации Борис Вишневский обратился в Минобороны РФ, предлагая приравнять срок военной службы мобилизованных россиян к одному году. Однако ведомство инициативу не одобрило, более того, поставило точку в вопросе о том, когда вернутся призванные граждане.

Политик Борис Вишневский выразил инициативу и направил официальное обращение в Министерство обороны России, в котором предложил ограничить срок службы мобилизованных граждан в Вооруженных силах РФ до одного года, но получил отрицательный ответ. Согласно ответу ведомства, строгое ограничение продолжения службы не предусмотрено, и известно только то, что мобилизованные будут находиться в числе ВС РФ до того момента, пока не будет создано официального указа Главы государства Владимира Путина о том, что призыв военнообязанных запаса в России завершен. Документ с ответом Минобороны РФ депутат опубликовал в личном telegram-канале.

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