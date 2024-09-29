Медведев одержал победу над французом Маннарино и вышел в третий круг турнира в Пекине

На турнире China Open в Пекине, который относится к престижной серии ATP 500, российский теннисист Даниил Медведев демонстрирует выдающуюся игру. Пятая ракетка мира успешно преодолела второй круг, обыграв Адриана Маннарино из Франции. Матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:2, продлившись 1 час 42 минуты.

Медведев, занимающий третье место в посеве, показал высокий класс и мастерство, справившись с напряжением первого сета, который завершился тай-брейком. Второй сет оказался менее напряженным, где Даниил смог наложить свой темп игры и уверенно довести матч до победы.

Следующий этап представляет новые вызовы для Медведева, ведь его соперником станет итальянец Флавио Коболли. Эта встреча обещает быть захватывающей, учитывая стили и технику игры обоих спортсменов.

Турнир в Пекине, с призовым фондом более $3,7 млн, является значимым этапом в теннисном сезоне, привлекая внимание зрителей и специалистов со всего мира. Поклонники тенниса с нетерпением ожидают дальнейших успехов Медведева, который уже доказал, что является одним из главных претендентов на победу в турнире.