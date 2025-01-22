Мясо как тушёнка, можно есть губами: секрет приготовления невероятно вкусного мяса под луковой шубкой
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Мясо под луковой корочкой – это кулинарное удовольствие, которое стоит попробовать каждому.
Этот рецепт отличается неповторимым сочетанием мягкости и аромата карамелизированного лука, превращая обычное блюдо в деликатес, идеально подходящий как для праздника, так и для повседневного стола.
Необходимые ингредиенты:
- Свиная вырезка или корейка – 500 г
- Лук репчатый – 3-4 штуки
- Сыр с хорошей плавкостью (например, моцарелла или эмменталь) – 150 г
- Майонез или сметана для запекания – 2-3 столовые ложки
- Растительное масло для жарки – 2 столовые ложки
- Соль и свежемолотый черный перец – по вкусу
Пошаговая инструкция:
- Приготовление мяса:
Подготовка кусков мяса: нарежьте мясо на порции толщиной около 1 см. Затем, используя пищевую пленку, аккуратно отбейте каждый кусок до толщины в полсантиметра.
Приправление: обильно посолите и поперчите мясные ломтики с обеих сторон.
- Подготовка луковой начинки:
Нарезка лука: очистите и нарежьте лук полукольцами.
Обжаривание: на сковороде с растительным маслом обжарьте лук до золотистого цвета, что займет примерно 10-15 минут.
- Сборка блюда:
Подготовка к запеканию: предварительно разогрейте духовку до 180C.
Формирование блюда: на смазанном маслом противне разложите мясо, на каждый кусок выложите равномерный слой лука, покройте майонезом или сметаной и посыпьте натертым сыром.
- Запекание:
Процесс: Запекайте блюдо в духовке до тех пор, пока сыр не станет золотистым и аппетитным, примерно 25-30 минут.
Советы по приготовлению:
- Выбор мяса: используйте мясо, которое хорошо отбивается и быстро готовится.
- Лук: для карамелизации лучше использовать сладкие сорта лука, такие как лук-шалот.
- Сыр: выбирайте сыры, которые равномерно тают и формируют аппетитную корочку, например, чеддер или проволоне.
- Подача: это блюдо идеально сочетается с картофельным гарниром, будь то пюре или запеченный картофель, а также с свежими салатами.
Готовое блюдо поразит вас своей изысканной текстурой и вкусом. Оно обязательно станет изюминкой вашего стола и доставит настоящее удовольствие всем, кто его попробует. Наслаждайтесь каждым кусочком!
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