Мясо как тушёнка, можно есть губами: секрет приготовления невероятно вкусного мяса под луковой шубкой

Мясо под луковой корочкой – это кулинарное удовольствие, которое стоит попробовать каждому.

Этот рецепт отличается неповторимым сочетанием мягкости и аромата карамелизированного лука, превращая обычное блюдо в деликатес, идеально подходящий как для праздника, так и для повседневного стола.

Необходимые ингредиенты:

Свиная вырезка или корейка – 500 г

Лук репчатый – 3-4 штуки

Сыр с хорошей плавкостью (например, моцарелла или эмменталь) – 150 г

Майонез или сметана для запекания – 2-3 столовые ложки

Растительное масло для жарки – 2 столовые ложки

Соль и свежемолотый черный перец – по вкусу

Пошаговая инструкция:

Приготовление мяса:

Подготовка кусков мяса: нарежьте мясо на порции толщиной около 1 см. Затем, используя пищевую пленку, аккуратно отбейте каждый кусок до толщины в полсантиметра.

Приправление: обильно посолите и поперчите мясные ломтики с обеих сторон.

Подготовка луковой начинки:

Нарезка лука: очистите и нарежьте лук полукольцами.

Обжаривание: на сковороде с растительным маслом обжарьте лук до золотистого цвета, что займет примерно 10-15 минут.

Сборка блюда:

Подготовка к запеканию: предварительно разогрейте духовку до 180C.

Формирование блюда: на смазанном маслом противне разложите мясо, на каждый кусок выложите равномерный слой лука, покройте майонезом или сметаной и посыпьте натертым сыром.

Запекание:

Процесс: Запекайте блюдо в духовке до тех пор, пока сыр не станет золотистым и аппетитным, примерно 25-30 минут.

Советы по приготовлению:

Выбор мяса: используйте мясо, которое хорошо отбивается и быстро готовится.

Лук: для карамелизации лучше использовать сладкие сорта лука, такие как лук-шалот.

Сыр: выбирайте сыры, которые равномерно тают и формируют аппетитную корочку, например, чеддер или проволоне.

Подача: это блюдо идеально сочетается с картофельным гарниром, будь то пюре или запеченный картофель, а также с свежими салатами.

Готовое блюдо поразит вас своей изысканной текстурой и вкусом. Оно обязательно станет изюминкой вашего стола и доставит настоящее удовольствие всем, кто его попробует. Наслаждайтесь каждым кусочком!