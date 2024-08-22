Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 л: легкий и быстрый рецепт

С наступлением сезона консервации маринованные огурцы становятся одним из самых востребованных выборов для домашнего сохранения. Они прекрасно дополняют любые блюда — от мяса и картофеля до легких закусок.

Мы предлагаем вам простой и быстрый рецепт, как замариновать хрустящие огурцы в одном литровом сосуде. Этот способ обеспечит великолепный вкус и длительное хранение.

Ингредиенты:

- Свежие огурцы (предпочтительно мелкие и крепкие) — 500-600 г

- Вода — 500 мл

- Уксус 9% — 50 мл

- Соль — 1 столовая ложка

- Сахар — 1 столовая ложка

- Чеснок — 2-3 зубчика

- Листья вишни или смородины — 2-3 шт.

- Зонтики укропа — 1-2 шт.

- Лавровый лист — 1-2 шт.

- Чёрный перец горошком — 5-6 шт.

- Гвоздика — 2-3 шт.

- Семена горчицы (по желанию) — 1 чайная ложка

Порядок приготовления:

1. Подготовка банки: начните с тщательной стерилизации банки и крышки. Можно прокипятить их в воде или прогреть в духовке при температуре 100 градусов в течение 10 минут. Это предотвратит развитие бактерий и обеспечит долгий срок хранения огурцов.

2. Подготовка огурцов: хорошо промойте огурцы и отрежьте кончики. Крупные огурцы можно нарезать вдоль или на четвертинки.

3. Закладка специй: на дно стерилизованной банки положите листья вишни или смородины, зонтики укропа, чеснок, лавровый лист, черный перец горошком, гвоздику и, при желании, семена горчицы.

4. Укладка огурцов: плотно разместите огурцы в банке, стараясь минимизировать пустоты.

5. Приготовление маринада: в кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте соль, сахар и уксус, тщательно размешивая до полного растворения. Горячий маринад сразу залейте в банку с огурцами, заполнив ее до краев.

6. Закатка и охлаждение: закройте банку крышкой, переверните её вверх дном и оберните полотенцем или пледом. Оставьте так до полного остывания — это поможет дополнительно пастеризовать содержимое.

7. Хранение: храните огурцы в прохладном темном месте. Через 2-3 недели их можно будет пробовать, но для полного раскрытия вкуса лучше дать им настояться минимум месяц.

Полезные советы:

- Выбор огурцов: для маринования отбирайте огурцы одного размера без повреждений. Чем меньшие и плотнее огурцы, тем хрустящими они окажутся.

- Эксперименты со вкусами: вы можете дополнять маринад различными специями, такими как кориандр, кардамон или острый перец, чтобы добиться уникального аромата.

- Стерилизация: не забывайте об этом важном этапе, который гарантирует безопасность и долговечность ваших заготовок.

С этим простым и быстрым рецептом вы без труда подготовите ароматные и хрустящие огурцы на зиму, которые станут отличным компаньоном для любого блюда. Следуя нашим рекомендациям, вы добьетесь отличного результата!