Маринованные чесночные стрелки: рецепт от опытной хозяйки
dzen.ru
В сезон зелени многие хозяйки ищут способы сохранить летний вкус на зиму. Один из оригинальных и вкусных методов — маринование чесночных стрелок.
Этот рецепт от опытной кулинара позволит вам насладиться ароматными закусками в холодное время года.
Выбор и подготовка чесночных стрелок
Первый шаг — правильный выбор чесночных стрелок. Идеальные для маринования стрелки должны быть молодыми, упругими, без признаков увядания. Отрежьте твердую часть у основания и мелкие цветочки на конце, оставляя только сочные и нежные части.
Ингредиенты для маринада:
- Вода — 1 литр
- Столовый уксус 9% — 100 мл
- Сахар — 2 столовые ложки
- Соль — 2 столовые ложки
- Лавровый лист — 3-4 шт.
- Черный перец горошком — 10 шт.
- Душистый перец — 5 шт.
- Гвоздика — 2-3 шт.
Процесс маринования
- Подготовьте банки, предварительно стерилизовав их. Чесночные стрелки уложите в банки вертикально или плотно заполните, если они слишком длинные.
- В кастрюле смешайте воду, уксус, сахар, соль и специи. Доведите маринад до кипения, затем варите на медленном огне 5 минут.
- Горячий маринад аккуратно разлейте по банкам с чесночными стрелками. Закройте крышками и дайте остыть при комнатной температуре.
- Для лучшей консервации закатайте банки и уберите на хранение в прохладное темное место. Через месяц маринованные чесночные стрелки будут готовы к употреблению.
Советы и вариации
- Добавьте в маринад немного семян укропа или тмина для дополнительного аромата.
- Если предпочитаете более острую закуску, добавьте несколько ломтиков свежего перца чили в каждую банку.
- Маринованные чесночные стрелки отлично подходят как самостоятельная закуска или как дополнение к мясным блюдам.
Маринованные чесночные стрелки — прекрасный способ расширить ваш кулинарный репертуар и добавить пикантности зимнему меню. Следуя этим простым шагам, вы сможете наслаждаться вкусом свежих огородных угощений круглый год.
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