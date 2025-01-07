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Мандарины заливаю уксусом — и всю зиму не нарадуюсь своей хитрости: гениальный лайфхак для хозяек

Цедра цитрусовых в домашнем

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Цедра цитрусовых в домашнем хозяйстве

Зимой, особенно в период новогодних праздников, многие употребляют много мандаринов, а их кожуру обычно выбрасывают. Однако опытные хозяйки знают, что она может пригодиться в быту. Автор канала «Новый очаг» рассказывает, как использовать кожуру с пользой.

Приготовление универсального средства

Чтобы сделать эффективный раствор из мандариновой кожуры, поместите её в стеклянную банку и залейте 9%-ным уксусом. Перелейте смесь в пульверизатор и используйте для уборки.

Применение очищающего средства

Распылите раствор на загрязнённые поверхности и протрите сухой тканью. Средство отлично удаляет застарелые пятна жира и копоти, что делает его идеальным для предновогодней уборки.

Тоник для кожи

Если залить свежую кожуру минеральной водой, получится отличный тоник для лица, который очищает кожу и повышает её упругость. Храните его в холодильнике для усиления эффекта. Также кожуру можно разложить в шкафах вместо ароматических саше для приятного запаха.

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