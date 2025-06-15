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Мама научила готовить вкуснятину из детства: пара яиц и одна пачка творога — завтрак за пять минут

Если вы ищете лёгкий, но питательный завтрак, п...

wisegeek.net

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Если вы ищете лёгкий, но питательный завтрак, попробуйте приготовить творожный омлет. Это блюдо сочетает мягкость яиц с нежной текстурой творога — вкусно, быстро и полезно.

Что потребуется:

  • 2 куриных яйца
  • 100 г творога (жирность 5–9%)
  • 1–2 ч. ложки сахара (по вкусу)
  • Щепотка ванильного сахара
  • 1 ст. ложка растительного масла для жарки

Пошаговое приготовление:

  1. В глубокой миске взбейте яйца и творог. Если творог зернистый — протрите его через сито для кремовой консистенции.
  2. Добавьте сахар, ваниль и по желанию щепотку соли. Взбейте смесь до однородности.
  3. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне и вылейте массу. Накройте крышкой и готовьте 5–7 минут.
  4. Не перемешивайте — омлет должен пропечься сверху, но остаться воздушным внутри.

Советы для идеального вкуса:

  • Хотите несладкий вариант? Замените сахар на измельчённую зелень и немного перца.
  • Подавайте блюдо горячим — остывая, омлет теряет воздушность.
  • Для хрустящей корочки снимите крышку за минуту до конца приготовления.

Творожный омлет — это отличный вариант завтрака, который сочетает лёгкость, сытость и минимум затрат времени.

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