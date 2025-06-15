Мама научила готовить вкуснятину из детства: пара яиц и одна пачка творога — завтрак за пять минут
wisegeek.net
Если вы ищете лёгкий, но питательный завтрак, попробуйте приготовить творожный омлет. Это блюдо сочетает мягкость яиц с нежной текстурой творога — вкусно, быстро и полезно.
Что потребуется:
- 2 куриных яйца
- 100 г творога (жирность 5–9%)
- 1–2 ч. ложки сахара (по вкусу)
- Щепотка ванильного сахара
- 1 ст. ложка растительного масла для жарки
Пошаговое приготовление:
- В глубокой миске взбейте яйца и творог. Если творог зернистый — протрите его через сито для кремовой консистенции.
- Добавьте сахар, ваниль и по желанию щепотку соли. Взбейте смесь до однородности.
- Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне и вылейте массу. Накройте крышкой и готовьте 5–7 минут.
- Не перемешивайте — омлет должен пропечься сверху, но остаться воздушным внутри.
Советы для идеального вкуса:
- Хотите несладкий вариант? Замените сахар на измельчённую зелень и немного перца.
- Подавайте блюдо горячим — остывая, омлет теряет воздушность.
- Для хрустящей корочки снимите крышку за минуту до конца приготовления.
Творожный омлет — это отличный вариант завтрака, который сочетает лёгкость, сытость и минимум затрат времени.
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