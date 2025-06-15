Мама научила готовить вкуснятину из детства: пара яиц и одна пачка творога — завтрак за пять минут

Если вы ищете лёгкий, но питательный завтрак, попробуйте приготовить творожный омлет. Это блюдо сочетает мягкость яиц с нежной текстурой творога — вкусно, быстро и полезно.

Что потребуется:

2 куриных яйца

100 г творога (жирность 5–9%)

1–2 ч. ложки сахара (по вкусу)

Щепотка ванильного сахара

1 ст. ложка растительного масла для жарки

Пошаговое приготовление:

В глубокой миске взбейте яйца и творог. Если творог зернистый — протрите его через сито для кремовой консистенции. Добавьте сахар, ваниль и по желанию щепотку соли. Взбейте смесь до однородности. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне и вылейте массу. Накройте крышкой и готовьте 5–7 минут. Не перемешивайте — омлет должен пропечься сверху, но остаться воздушным внутри.

Советы для идеального вкуса:

Хотите несладкий вариант? Замените сахар на измельчённую зелень и немного перца.

Подавайте блюдо горячим — остывая, омлет теряет воздушность.

Для хрустящей корочки снимите крышку за минуту до конца приготовления.

Творожный омлет — это отличный вариант завтрака, который сочетает лёгкость, сытость и минимум затрат времени.