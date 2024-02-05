Люди с низким интеллектом никогда не ответят на эти три вопроса

Люди часто стремятся оценить свой уровень интеллекта, и для этого есть три задачи, решив которые вы поймете, насколько хорошо у вас развиты логическое и абстрактное мышления, а также математическая логика. Проверьте себя!

Задачи:

Задача логического мышления:

В комнате есть три выключателя, каждый из которых соответствует одной лампочке в соседней комнате. Ваша задача – выяснить, какой выключатель соответствует какой лампочке, но у вас есть только один шанс пойти в соседнюю комнату и проверить. Как вы узнаете?

Задача на математическую логику:

Вася купил товар со скидкой 20%, а затем еще два товара со скидками 30% и 40%. Если итоговая сумма, которую он заплатил, составила 1000 рублей, какова была изначальная сумма покупки до применения скидок?

Задача на абстрактное мышление:

Представьте, что вы находитесь в закрытом прямоугольном помещении без окон и дверей. В комнате есть только стол и зеркало. Как вы выберетесь из комнаты, не используя никаких дополнительных инструментов или внешней помощи?

Ответы:

Задача логического мышления:

Включите первый выключатель и дайте ему работать в течение нескольких минут. Затем выключите его и включите второй. Зайдите в соседнюю комнату. Если лампочка горит, то это второй выключатель. Если выключена, но теплая, то это первый выключатель. Если лампочка не горит и холодная, то это третий выключатель.

Задача на математическую логику:

Пусть исходная сумма до скидок равна Х. После первой скидки, цена составит 80% от X (100% - 20%). После второй скидки, цена будет равна 70% от 80% от X (100% - 30%). После третьей скидки, цена будет 60% от 70% от 80% от X (100% - 40%). Таким образом, мы получаем уравнение: 0.6 * 0.7 * 0.8 * X = 1000 рублей. Решив это уравнение, найдем X.

Задача на абстрактное мышление:

Вы видите в зеркале то, что видит зеркало. Возьмите зеркало и посмотрите под стол. Отразите им пол и увидите открытую дверь. Проходите через дверь и выходите из комнаты.