Лисички, томленые в сливочном масле: лучший рецепт от гениальной хозяйки
artshots.ru
В моей коллекции зимних заготовок появился новый фаворит: лисички, медленно тушеные в сливочном масле! Подавая их зимой, вы получите не только изысканное блюдо, но и возможность быстро приготовить ужин: просто выложите содержимое банки на сковороду, слегка прогрейте и подавайте. И не забудьте использовать оставшееся после грибов масло для ароматизации картофельного пюре.
Вчера я подготовила таким образом четыре килограмма лисичек и уже задумываюсь о следующей партии. Этот метод подходит также для белых грибов или подосиновиков. Важно соблюдать пропорции: на килограмм грибов необходимо 350 граммов качественного сливочного масла (жирностью 82,5%) и 15 граммов соли, чтобы масло полностью покрыло грибы.
Процесс приготовления:
- Очищенные грибы промойте и откиньте на дуршлаг.
- Разогрейте масло в просторной кастрюле или воке.
- Добавьте грибы и соль, доведите до кипения и варите, пока из грибов не вытечет весь сок.
- Продолжайте варить на среднем огне без крышки до тех пор, пока масло не станет прозрачным, что обычно занимает около 45 минут.
- Когда масло прояснится, немного поджарьте грибы в нем, помешивая, на протяжении нескольких минут.
- Разложите грибы по стерилизованным банкам, залейте маслом так, чтобы оно полностью покрывало их, и закройте крышками.
- Дайте банкам остыть перед тем как убрать их на хранение в холодильник или погреб.
Такая заготовка станет прекрасным дополнением к вашему зимнему меню, позволяя в любой момент насладиться глубоким и насыщенным вкусом лесных грибов.
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