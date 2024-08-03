Лисички, томленые в сливочном масле: лучший рецепт от гениальной хозяйки

В моей коллекции зимних заготовок появился новый фаворит: лисички, медленно тушеные в сливочном масле! Подавая их зимой, вы получите не только изысканное блюдо, но и возможность быстро приготовить ужин: просто выложите содержимое банки на сковороду, слегка прогрейте и подавайте. И не забудьте использовать оставшееся после грибов масло для ароматизации картофельного пюре.

Вчера я подготовила таким образом четыре килограмма лисичек и уже задумываюсь о следующей партии. Этот метод подходит также для белых грибов или подосиновиков. Важно соблюдать пропорции: на килограмм грибов необходимо 350 граммов качественного сливочного масла (жирностью 82,5%) и 15 граммов соли, чтобы масло полностью покрыло грибы.

Процесс приготовления:

Очищенные грибы промойте и откиньте на дуршлаг. Разогрейте масло в просторной кастрюле или воке. Добавьте грибы и соль, доведите до кипения и варите, пока из грибов не вытечет весь сок. Продолжайте варить на среднем огне без крышки до тех пор, пока масло не станет прозрачным, что обычно занимает около 45 минут. Когда масло прояснится, немного поджарьте грибы в нем, помешивая, на протяжении нескольких минут. Разложите грибы по стерилизованным банкам, залейте маслом так, чтобы оно полностью покрывало их, и закройте крышками. Дайте банкам остыть перед тем как убрать их на хранение в холодильник или погреб.

Такая заготовка станет прекрасным дополнением к вашему зимнему меню, позволяя в любой момент насладиться глубоким и насыщенным вкусом лесных грибов.