"Либерализация рынка": тарифы на тепло увеличат на 60-70%

В Татарстане вырастут тарифные планы на теплоснабжение. По словам заместителя главы комитета РТ по тарифам Сергея Павлова, рост может достигнуть 60-70%. Об этом стало известно во время его прямого эфира, хотя конкретные сроки изменения цен не были уточнены.

Сергей Павлов объяснил, что в регионе начался переход на так называемый метод «альтернативной котельной», который был впервые внедрён в 2019 году. Этот метод предполагает создание ценовых зон, где цены на тепло больше не регулируются государством напрямую. Вместо этого устанавливается максимально допустимая стоимость, которую теплоснабжающие компании не вправе превышать, а сами тарифы формируются на основе договорённостей между участниками рынка и потребителями.

По словам Павлова, изменение подхода к ценообразованию на тепло необходимо для привлечения инвестиций в модернизацию устаревшей инфраструктуры теплоснабжения. Это, в свою очередь, требует переоценки затрат и возможностей снабжающих организаций, что является сложной задачей, особенно с учётом необходимости планирования на перспективу в пять лет.

Резкий рост стоимости тепла потребует от жителей региона пересмотра своих расходов на коммунальные услуги. Также это может привести к увеличению числа обращений к социальным службам за субсидиями и компенсациями для малообеспеченных и социально уязвимых слоёв населения.

Введение нового метода регулирования тепловой энергии в Татарстане является частью широкомасштабной стратегии модернизации инфраструктуры. Несмотря на начальные сложности и возможное недовольство со стороны потребителей, такой подход может способствовать повышению эффективности и надёжности теплоснабжения в долгосрочной перспективе.

Переход на новую систему ценообразования в сфере теплоснабжения в Татарстане ознаменует собой новую эру в управлении коммунальными ресурсами региона. Важно, чтобы этот процесс сопровождался активным информированием граждан и предоставлением поддержки тем, кто особенно уязвим перед лицом роста коммунальных тарифов, сообщает inkazan.ru.