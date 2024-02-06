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· Ульяна Сенько

Льготная ипотека все? В России кончились деньги на субсидирование покупки жилья

Льготная ипотека все? В России кончились деньги на субсидирование покупки жилья

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Стало известно, что Сбербанк прекратил прием кредитов по государственной программе для IT-специалистов, сообщают vedomosti.

По данным сайта Домклик, заявки больше не принимаются, а о возобновлении приема заявок будет объявлено в ближайшее время.

Причина закрытия приложения «ИТ-ипотека» заключается в том, что «Сбер» исчерпал лимиты этой программы.

Некоторые российские банки, в том числе Промсвязьбанк, МТС-банк, РНКБ-банк и банк «Санкт-Петербург», также прекратили прием льготных заявок на ИТ-ипотеку, а «Сбер» и ВТБ и вовсе сократили выдачу.

Программа льготной ипотеки для IT-специалистов действует с лета 2022 года в соответствии с Указом Президента РФ. Для сотрудников российских компаний, внесенных в казначейский реестр, процентная ставка составляет до 5 годовых процентов при первоначальном взносе 15 процентов. Максимальная сумма кредита с господдержкой для жителей регионов с населением более 1 миллиона человек составляет 18 миллионов рублей, для остальных - 9 миллионов рублей.

В конце 2022 года, в связи с более низким, чем ожидалось, спросом на программу, в январе правительство смягчило ее условия: Право на льготное ипотечное кредитование теперь имеют сотрудники аккредитованных Министерством финансов IT-компаний в возрасте от 18 лет, а также отменено требование к минимальной зарплате заемщиков.

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