Лето вернется в Татарстан: синоптики предсказали какую погоду ожидать жителям Казани

Согласно заявлению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в ближайшее время некоторые регионы Российской Федерации смогут насладиться неожиданными и приятным теплом.

Представитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в скором времени наступит бабье лето на территориях Приволжского федерального округа, включая республику Татарстан. В предстоящие ближайшие дни ожидается повышение температуры до 14-18 градусов во всех регионах Поволжья, что на 6-8 градусов превышает среднестатистическую норму.



Синоптики прогнозируют аномально теплую погоду в Приволжском федеральном округе, что не характерно для обычной российской осени. Также приятное и неожиданное тепло придет к жителям Урала, Южной Сибири, Таймыра, Якутии, Бурятии и южного Забайкалья. Продолжаться бабье лето в вышеназванных регионах России будет ближайшие два дня, и температура воздуха составит от 14 до 18 градусов.



Жители регионов Поволжья, южной Сибири, Урала, южного Забайкалья и полуострова Таймыр смогут насладиться приятной теплой погодой в скором времени.Однако напомним, что ранее известный метеоролог Евгений Тишковец информировал россиян о предстоящем ноябре, который станет самым неприятным осенним месяцем: доминирующее количество регионов России окажется под огромным объемом осадков, а холодная и мрачная погода будет продолжаться весь ноябрьский период.