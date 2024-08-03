Лавочка закрыта: россияне останутся без перелётов в Турцию - суровые ограничение начнут действовать уже в августе

С недавних пор, путешественники, привыкшие к удобству прямых чартерных рейсов из Архангельска в турецкий курорт Анталья, столкнулись с неожиданным изменением. По данным онлайн-сервисов бронирования, последний рейс в этом направлении состоится 22 июля, после чего прямые полеты будут полностью прекращены. Тем, кто запланировал возвращение, придется довольствоваться рейсом до Москвы, аэропорт Шереметьево.

Это изменение коснулось не только жителей Архангельска, но и туристов из Сыктывкара. Последние чартерные рейсы авиакомпании Southwind для жителей Сыктывкара также заканчиваются в июле, с последним возвращением из Антальи 25 июля. Это ставит под угрозу планы многих отдыхающих, кто привык к удобству прямых перелетов.

Однако, для тех, кто все еще желает насладиться турецкими пляжами, остаются варианты. Туристические агентства уже начали предлагать альтернативные маршруты с вылетом из Москвы или Казани. Это может быть не так удобно, как прямой рейс из родного города, но предоставляет возможность не отказываться от запланированного отдыха.

Среди туристов и экспертов появились предположения, что причиной отмены рейсов могло стать снижение пассажиропотока из-за текущей мировой обстановки или финансовые трудности авиакомпаний. Однако, представители авиакомпаний на это не указывают, а лишь подтверждают изменения в расписании.

Эта новость уже вызвала реакцию в социальных сетях и на туристических форумах, где путешественники выражают свое разочарование и ищут альтернативные способы добраться до любимых турецких курортов. В то же время, многие из них готовы принять новые условия, понимая, что гибкость и способность быстро адаптироваться к изменениям — неотъемлемая часть современного туризма.

Несмотря на препятствия, туристический поток в Турцию остается высоким, подтверждая статус страны как одного из самых популярных направлений для отдыха. Это говорит о том, что даже значительные изменения в логистике не могут остановить желание людей отдыхать и исследовать новые места.