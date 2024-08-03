Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Лавочка закрыта: россияне останутся без перелётов в Турцию - суровые ограничение начнут действовать уже в августе

С недавних пор, путешественники, привыкшие к уд...

travelask.ru

Подписаться в Telegram

С недавних пор, путешественники, привыкшие к удобству прямых чартерных рейсов из Архангельска в турецкий курорт Анталья, столкнулись с неожиданным изменением. По данным онлайн-сервисов бронирования, последний рейс в этом направлении состоится 22 июля, после чего прямые полеты будут полностью прекращены. Тем, кто запланировал возвращение, придется довольствоваться рейсом до Москвы, аэропорт Шереметьево.

Это изменение коснулось не только жителей Архангельска, но и туристов из Сыктывкара. Последние чартерные рейсы авиакомпании Southwind для жителей Сыктывкара также заканчиваются в июле, с последним возвращением из Антальи 25 июля. Это ставит под угрозу планы многих отдыхающих, кто привык к удобству прямых перелетов.

Однако, для тех, кто все еще желает насладиться турецкими пляжами, остаются варианты. Туристические агентства уже начали предлагать альтернативные маршруты с вылетом из Москвы или Казани. Это может быть не так удобно, как прямой рейс из родного города, но предоставляет возможность не отказываться от запланированного отдыха.

Среди туристов и экспертов появились предположения, что причиной отмены рейсов могло стать снижение пассажиропотока из-за текущей мировой обстановки или финансовые трудности авиакомпаний. Однако, представители авиакомпаний на это не указывают, а лишь подтверждают изменения в расписании.

Эта новость уже вызвала реакцию в социальных сетях и на туристических форумах, где путешественники выражают свое разочарование и ищут альтернативные способы добраться до любимых турецких курортов. В то же время, многие из них готовы принять новые условия, понимая, что гибкость и способность быстро адаптироваться к изменениям — неотъемлемая часть современного туризма.

Несмотря на препятствия, туристический поток в Турцию остается высоким, подтверждая статус страны как одного из самых популярных направлений для отдыха. Это говорит о том, что даже значительные изменения в логистике не могут остановить желание людей отдыхать и исследовать новые места.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

7 часов назад

Как выбрать идеальный арбуз?

Интересное в Казани

день назад

Как не нарваться на двойной ценник: плюсы и минусы строительства дома самостоятельно и с застройщиком

дезинсекция тараканов на производстве цена

Лонгриды

день назад

Угроза лихорадки Западного Нила: что нужно знать татарстанцам

Интересное в Казани

2 дня назад

Школьник из Казани открыл этап Чемпионата России по гонкам на выносливость вместе с чемпионом мира

установка программного обеспечения на ноутбук в Москве

Новости Казани

12 часов назад

«Я легендарный бомж»: Сергей Рычков посетил «Приют Человека» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Жителей дома в Казани затопило после ремонта крыши

Новости Казани

день назад

Задержан бывший глава КирМоса Казани Сергей Миронов

Новости Казани

день назад

В Казани появился сквер в честь умершего депутата Хайруллина

Новости Казани

день назад

2 подростков 13 и 17 лет из Казани попали в больницу после распития напитка
Новости Казани
день назад

Казань на 1 месте в рейтинге городов для отдыха не у моря в августе

На 2 месте - Кисловодск

Новости Казани

14 часов назад

Дорожные изменения в связи с праздником «Я выбираю небо»

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер

Новости Татарстана

14 часов назад

Зарплаты в IT: лидеры по доходам в России"

Афиша

14 часов назад

Райли возвращается: «Головоломка 2» покоряет кассовые рекорды

Казань лидирует по качеству обслуживания в отелях
Новости Татарстана
8 часов назад

Казань лидирует по качеству обслуживания в отелях

Новости Казани

15 часов назад

В Казани подтверждено строительство завода для высоких технологий от АО «ПРОМТЕХ-Казань»

Новости Татарстана

15 часов назад

300 миллиардов рублей в развитие водородной энергетики: атомная станция в Татарстане"

Новости Татарстана

15 часов назад

Ученики Казани получат дополнительные дни отдыха во время БРИКС

Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году
Доступная медицина: специальный транспорт для п...
Новости Татарстана
12 часов назад

Доступная медицина: специальный транспорт для пожилых граждан