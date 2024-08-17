Лавочка прикрыта: россияне останутся без перелётов в Турцию - суровые ограничение вступят в силу уже в августе

Летний сезон принёс неожиданные новости для жителей Архангельска и Сыктывкара, предпочитающих отдых в Турции. Оказывается, чартерные рейсы в эту популярную туристическую дестинацию скоро будут отменены. По информации онлайн-платформ для бронирования туров, последний чартер из Архангельска в Анталью отправится 22 июля, и дальнейшие рейсы обратно в Россию будут прибывать исключительно в московский аэропорт Шереметьево.

Эта новость стала неожиданностью для многих, включая одного из активных участников телеграм-канала "Крыша ТурДома". Планировавший полёт 14 сентября, он теперь вынужден искать альтернативные способы добраться до желаемого отдыха, несмотря на то что рейсы из Архангельска обычно испытывали высокий спрос среди туристов.

Тем временем жители Сыктывкара столкнулись с подобной проблемой. Чартеры авиакомпании Southwind в Турцию прекратятся после 19 июля, а последний рейс, способный вернуть путешественников на родину, запланирован на 25 июля и также приземлится в московском аэропорту Внуково.

На фоне этих изменений, желающим посетить турецкие курорты из Сыктывкара придётся рассматривать возможность вылета из Москвы или Казани в оставшуюся часть лета, как утверждает портал tourdom.

Эти корректировки в расписании чартерных рейсов влияют не только на планы отпуска, но и на бюджеты туристов, которым теперь придётся искать альтернативные и, возможно, более затратные пути для достижения желаемых курортов. Путешественникам стоит внимательно отслеживать обновления от турагентств и адаптировать свои планы в соответствии с изменениями в авиаперевозках.