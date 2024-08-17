Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Лавочка прикрыта: россияне останутся без перелётов в Турцию - суровые ограничение вступят в силу уже в августе

Летний сезон принёс неожиданные новости для жит...

magmer.ru

Подписаться в Telegram

Летний сезон принёс неожиданные новости для жителей Архангельска и Сыктывкара, предпочитающих отдых в Турции. Оказывается, чартерные рейсы в эту популярную туристическую дестинацию скоро будут отменены. По информации онлайн-платформ для бронирования туров, последний чартер из Архангельска в Анталью отправится 22 июля, и дальнейшие рейсы обратно в Россию будут прибывать исключительно в московский аэропорт Шереметьево.

Эта новость стала неожиданностью для многих, включая одного из активных участников телеграм-канала "Крыша ТурДома". Планировавший полёт 14 сентября, он теперь вынужден искать альтернативные способы добраться до желаемого отдыха, несмотря на то что рейсы из Архангельска обычно испытывали высокий спрос среди туристов.

Тем временем жители Сыктывкара столкнулись с подобной проблемой. Чартеры авиакомпании Southwind в Турцию прекратятся после 19 июля, а последний рейс, способный вернуть путешественников на родину, запланирован на 25 июля и также приземлится в московском аэропорту Внуково.

На фоне этих изменений, желающим посетить турецкие курорты из Сыктывкара придётся рассматривать возможность вылета из Москвы или Казани в оставшуюся часть лета, как утверждает портал tourdom.

Эти корректировки в расписании чартерных рейсов влияют не только на планы отпуска, но и на бюджеты туристов, которым теперь придётся искать альтернативные и, возможно, более затратные пути для достижения желаемых курортов. Путешественникам стоит внимательно отслеживать обновления от турагентств и адаптировать свои планы в соответствии с изменениями в авиаперевозках.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане объявили выходные для госслужащих и новые даты каникул

Интересное в Казани

день назад

Discord: Твой путеводитель в мире общения и гейминга

сетка для циркуляции воздуха в доме

Новости Казани

день назад

В Казани мама склоняет 5-летнюю дочь к интиму с сожителем: что с ней было

Новости Татарстана

день назад

Сергея Миронова оставили в СИЗО до 1 октября 2024 года

цена покраски стен краскопультом в Москве

Новости Казани

день назад

После смертельного ДТП в Салмачах в реанимацию попал 9-месячный ребенок

Новости Казани

день назад

Алина Загитова перед премьерой своего шоу рассказала о сложностях подготовки

Новости Татарстана

день назад

22-летняя Алина Загитова ответила на вопрос о самом тяжелом падении на льду

Новости Казани

день назад

Предполагаемый виновник смертельного ДТП в Салмачах
Новости России
день назад

Жилищные проблемы в Царево Village: соседские конфликты и ночные беспорядки

"Царево Village" - один из жилых комплексов под...

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани задержали мужчину за распространение наркотиков

Интересное в Казани

день назад

Эксперты рассказали, как вывести домашний интернет на новый уровень

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане больше 20% школьников закончили школу с золотой медалью

Новости Татарстана

7 часов назад

Массовое отравление произошло в Казанском кафе "Исфара"
В Казанском метро появилась функция «Face ID» д...
Новости Татарстана
час назад

В Казанском метро появилась функция «Face ID» для оплаты проезда

Новости Татарстана

7 часов назад

В Эко Парке Челнов отравили животных

Новости Татарстана

7 часов назад

Спрос на вторичку в Татарстане вырос на 15%

Новости Татарстана

7 часов назад

В Нижнекамске оштрафовали 98 пешеходов
Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказ...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам
В Казани на строительство нового парка выделили...
Новости Татарстана
час назад

В Казани на строительство нового парка выделили 8 миллиардов рублей