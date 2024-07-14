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«Купаться невозможно, мы все сидим на берегу»: Черное море подготовило гадкий сюрприз отдыхающим

Отдыхающие, которые прибыли в Анапу в поисках летнего тепла, были шокированы холодом морских волн. "Ожидали теплого моря, а столкнулись с зимним холодом", — рассказывает Денис из Краснодара

ria.city

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В этом сезоне Анапа, которая обычно радует своих гостей теплом и солнцем, неожиданно преподнесла охлаждающий сюрприз. Туристы, мечтавшие о купании в теплых водах Черного моря, столкнулись с необычайно холодной водой, что существенно испортило их ожидания от отдыха.

Отдыхающие, которые прибыли в Анапу в поисках летнего тепла, были шокированы холодом морских волн. "Ожидали теплого моря, а столкнулись с зимним холодом", — рассказывает Денис из Краснодара. Жанна из Перми поделилась: "Мы с дочерью хотели насладиться морем, но из-за холода вода казалась неприглашающей".

Согласно данным метеорологов региона, морская вода у побережья Анапы охладилась до 16 градусов, в то время как температура воздуха достигла 36 градусов. Этот резкий перепад температур привел к неудобствам для отдыхающих, которые не ожидали столь холодной воды в разгар летнего сезона.

Эксперты объясняют снижение температуры воды процессом апвэллинга, когда холодные подводные течения всплывают на поверхность, существенно понижая температуру воды. Аналогичные условия были зафиксированы недавно и в районе Сочи.


Опытные метеорологи также указывают на то, что многие популярные интернет-ресурсы все еще показывают температуру воды в Анапе около 24 градусов, что вводит в заблуждение отдыхающих.

Из-за холодной воды активность на пляжах упала, многие туристы отказались от купания. В связи с усилением течений, местные власти ограничили использование надувных плавсредств. Тем не менее, ожидается, что с нормализацией погодных условий температура воды может вновь повыситься.

Планирующим посетить Анапу рекомендуется учитывать эту информацию при организации своего отпуска. Несмотря на временные неудобства, Анапа все еще предлагает много других возможностей для интересного и насыщенного отдыха.

В итоге, хотя изменения температуры воды и стали испытанием для многих, осведомленные туристы все равно смогут найти множество способов приятно провести время в Анапе, несмотря на более прохладное, чем ожидалось, море.

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