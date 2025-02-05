Казахстан обнародовал предварительные результаты расследования крушения самолёта авиакомпании AZAL под Актау.

Согласно отчёту, одной из возможных причин трагедии стала потеря гидравлической жидкости из-за пробоин в корпусе лайнера. Большинство повреждений обнаружено в киле и стабилизаторе воздушного судна.

Что сказали пилоты и диспетчеры?

За несколько минут до катастрофы экипаж Embraer сообщил о сильном ударе по корпусу. Диспетчеры предположили столкновение с птицами. Однако после падения появились сведения о взрыве кислородного баллона на борту. В ходе опубликованных переговоров пилоты действительно заявили о столкновении с птицами, но также отмечали взрыв в районе кресел в салоне.

По данным расследования, вскоре после удара отключился автопилот, сработала сигнализация, а через 25 секунд последовал второй удар. Перед самым падением командир воздушного судна докладывал о нехватке кислорода в пассажирской кабине. Это и привело к версии о возможном взрыве баллона.

Почему экипаж не посадил самолёт раньше?

По инструкции самолётов Embraer, при отказе двух гидросистем экипаж обязан произвести посадку в ближайшем подходящем аэропорту. Однако в данном случае отказали сразу три гидросистемы. Возникает вопрос, почему пилоты последовательно отказались от приземления в Минеральных Водах, Махачкале, Баку и Актау. Отставной военный лётчик, автор канала Fighterbomber, задаётся вопросом, каким был минимум метеоусловий у экипажа и почему он уверял, что борт в порядке.

Найденные поражающие элементы: новая версия?

В отчёте указано, что из конструкции самолёта были извлечены «посторонние объекты», отправленные на дополнительную экспертизу. Эксперты отмечают, что обнаруженные повреждения говорят о «проникновении внешних объектов», что и стало причиной потери гидравлической жидкости и выхода из строя стабилизатора.

По данным Минтранса Казахстана, отчёт не устанавливает виновных, но его выводы ставят под сомнение заявления официального Баку. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию, утверждая, что ВС РФ не уведомили об активации плана «Ковёр» в Грозном и работе ПВО. Однако в отчёте Казахстана говорится, что диспетчеры предупредили пилотов об этом перед катастрофой.

При этом в корпусе самолёта не обнаружено поражающих элементов, характерных для ЗУР «Панцирь». Вместо этого найдены элементы, которые могут быть частью боевой части беспилотника. Это ставит под сомнение версию о случайном попадании российской ракеты и допускает другую возможность: был ли это украинский дрон?

Пока выводы остаются предварительными, но главный вопрос, останется ли Азербайджан при своей позиции, или президент Алиев признает поспешность обвинений, остаётся открытым, сообщает politcentr.ru.