Крашенная вода: Росконтроль назвал все марки молока, которые лучше не брать даже со скидкой

Центр экспертизы «Росконтроль» провел масштабное исследование более 50 брендов молочной продукции, представленных на российском рынке. Результаты проверки оказались неоднозначными и вызвали серьезные опасения как у специалистов, так и у потребителей, сообщает progorod35.

Лидеры качества и натуральности молока

Среди проверенных брендов выделились несколько марок, получивших высокие оценки за натуральность, безопасность и вкусовые качества. К ним относятся:

«Экомилк» (3,2% жирности)

«Село зеленое»

«Вкуснотеево»

«Простоквашино»

«Молоко нашей дойки»

Лабораторные исследования подтвердили отсутствие в этих продуктах растительных жиров и сухого молока, что свидетельствует об их натуральном составе и высоком качестве. Эти бренды рекомендованы к употреблению и заслуживают доверия покупателей.

Проблемные бренды и риски для здоровья

В «черный список» попали несколько марок, качество которых вызывает серьезные опасения:

«Маруся» — молоко этой марки содержало кишечную палочку и превышало допустимые нормы микробной обсемененности, что делает продукт опасным для здоровья и может привести к пищевым отравлениям.

В молоке брендов «Честное коровье молоко» и «36 копеек» были обнаружены фитостерины — признак добавления растительных жиров. Это грубое нарушение заявленного состава, которое вводит потребителей в заблуждение и снижает пищевую ценность продукта.

Что такое фальсификация молока и почему это опасно?

Фальсификация молока — это замена натуральных компонентов более дешевыми аналогами, такими как растительные жиры, крахмал или соевые белки. Такая практика снижает качество продукта и может быть опасна для здоровья, особенно для детей и людей, страдающих аллергией. Кроме того, фальсифицированное молоко не обеспечивает полноценного питания и может испортить вкус привычных блюд.

Рекомендации для потребителей

Чтобы избежать покупки некачественного и потенциально опасного молока, эксперты советуют:

Внимательно изучать состав на упаковке, отдавая предпочтение продуктам с натуральным составом без растительных жиров и посторонних добавок.

Обращать внимание на срок годности и целостность упаковки.

Выбирать молоко от проверенных производителей с хорошей репутацией.

Покупать молочные продукты в надежных магазинах, соблюдающих правила хранения и транспортировки.

Быть осторожными с слишком низкой ценой, которая может указывать на подделку.

Контроль и меры со стороны надзорных органов

Роспотребнадзор и другие контролирующие органы регулярно проводят проверки молочной продукции, изымают из оборота партии с нарушениями и привлекают виновных к ответственности. Несмотря на это, случаи фальсификации и нарушения технологических норм всё ещё встречаются, что требует постоянного внимания и бдительности со стороны потребителей.

Исследование Росконтроля показывает, что на российском рынке присутствует как качественная, натуральная молочная продукция, так и значительная доля фальсификата с добавлением растительных жиров и микробиологическими нарушениями. Чтобы обезопасить себя и своих близких, важно тщательно выбирать молоко, отдавая предпочтение проверенным брендам и внимательно изучая состав продуктов. Только так можно сохранить здоровье и получать удовольствие от качественного питания.