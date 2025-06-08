Крашенная вода: Росконтроль назвал все марки молока, которые лучше не брать даже со скидкой
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Центр экспертизы «Росконтроль» провел масштабное исследование более 50 брендов молочной продукции, представленных на российском рынке. Результаты проверки оказались неоднозначными и вызвали серьезные опасения как у специалистов, так и у потребителей, сообщает progorod35.
Лидеры качества и натуральности молока
Среди проверенных брендов выделились несколько марок, получивших высокие оценки за натуральность, безопасность и вкусовые качества. К ним относятся:
«Экомилк» (3,2% жирности)
«Село зеленое»
«Вкуснотеево»
«Простоквашино»
«Молоко нашей дойки»
Лабораторные исследования подтвердили отсутствие в этих продуктах растительных жиров и сухого молока, что свидетельствует об их натуральном составе и высоком качестве. Эти бренды рекомендованы к употреблению и заслуживают доверия покупателей.
Проблемные бренды и риски для здоровья
В «черный список» попали несколько марок, качество которых вызывает серьезные опасения:
«Маруся» — молоко этой марки содержало кишечную палочку и превышало допустимые нормы микробной обсемененности, что делает продукт опасным для здоровья и может привести к пищевым отравлениям.
В молоке брендов «Честное коровье молоко» и «36 копеек» были обнаружены фитостерины — признак добавления растительных жиров. Это грубое нарушение заявленного состава, которое вводит потребителей в заблуждение и снижает пищевую ценность продукта.
Что такое фальсификация молока и почему это опасно?
Фальсификация молока — это замена натуральных компонентов более дешевыми аналогами, такими как растительные жиры, крахмал или соевые белки. Такая практика снижает качество продукта и может быть опасна для здоровья, особенно для детей и людей, страдающих аллергией. Кроме того, фальсифицированное молоко не обеспечивает полноценного питания и может испортить вкус привычных блюд.
Рекомендации для потребителей
Чтобы избежать покупки некачественного и потенциально опасного молока, эксперты советуют:
Внимательно изучать состав на упаковке, отдавая предпочтение продуктам с натуральным составом без растительных жиров и посторонних добавок.
Обращать внимание на срок годности и целостность упаковки.
Выбирать молоко от проверенных производителей с хорошей репутацией.
Покупать молочные продукты в надежных магазинах, соблюдающих правила хранения и транспортировки.
Быть осторожными с слишком низкой ценой, которая может указывать на подделку.
Контроль и меры со стороны надзорных органов
Роспотребнадзор и другие контролирующие органы регулярно проводят проверки молочной продукции, изымают из оборота партии с нарушениями и привлекают виновных к ответственности. Несмотря на это, случаи фальсификации и нарушения технологических норм всё ещё встречаются, что требует постоянного внимания и бдительности со стороны потребителей.
Исследование Росконтроля показывает, что на российском рынке присутствует как качественная, натуральная молочная продукция, так и значительная доля фальсификата с добавлением растительных жиров и микробиологическими нарушениями. Чтобы обезопасить себя и своих близких, важно тщательно выбирать молоко, отдавая предпочтение проверенным брендам и внимательно изучая состав продуктов. Только так можно сохранить здоровье и получать удовольствие от качественного питания.
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