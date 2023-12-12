Коснется каждого: Соцфонд сделал заявление об индексации пенсий на 45%

Россиянам сообщили, что при соблюдении конкретных условий при выходе на пенсию, их страховые выплаты по старости могут быть увеличены на 45 процентов, пишет PRIMPRESS.

Если у гражданина России подошел возраст выхода на пенсию, но он сознательно решил отложить срок получения ежемесячных выплат или вовсе отказался от них, то в будущем его пенсия будет повышена.

Однако срок, на который можно отложить выход на пенсию, ограничен минимум одним годом, максимум - десятью. В зависимости от количества отложенного времени получения пенсии и будет зависеть прибавка, где, к примеру, если не получать выплаты пять лет, то пенсия возрастет на 36 процентов, а если использовать максимальный срок, равный 10 годам, то фиксированная пенсия увеличится более чем в два раза.

Таким образом, пенсионеры в России могут рассчитывать на увеличение своей пенсии на 45 процентов, если они отложат момент выхода на пенсию и получения ежемесячной государственной страховой выплаты.