«Кошмар начнется с 24 октября и будет 144 часа подряд»: синоптики рассказали, что это будет

Метеорологи рассказали россиянам о предстоящем климатическом кошмаре, который начнется с 24 октября. Согласно словам синоптиков, плохая погода будет продолжаться до конца недели, а затем нормализуется, сообщает PRIMPRESS.

Специалисты прогнозируют резкий перепад температуры: в понедельник ожидается аномальный рост тепла, а уже во вторник придет резкое похолодание. Неприятная погодная ситуация произойдет сразу в нескольких крупных регионах России.

Также с 24 октября, согласно словам метеорологов, ожидается начало мокрых снегопадов, которые будут продолжаться минимум шесть дней в центральных регионах РФ. В ночное время до конца недели столбики термометров будут опускаться ниже нуля, а днем будут показывать не выше плюс двух градусов: такие колбеания температуры приведут к гололедам на дорогах и тротуарах, а также к образованию мокрой «каши» из снега и дождя.

Самый сильный удар неприятная погода нанесет Москве и Санкт-Петербургу: эти города ожидает самое большое количество осадков на этой неделе в сравнении с остальной европейской частью России.

Успокаиваться погодный кошмар, как было сказано выше, начнет только на следующей неделе с 30 октября: температура воздуха потеплеет сначала до плюс семи, а затем до плюс одиннадцати градусов.