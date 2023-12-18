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«Кошмар начнется 19 декабря и будет 25 дней подряд»: синоптики резко изменили прогноз

«Кошмар начнется 19 декабря и будет 25 дней подряд»: синоптики резко изменили прогноз

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Россиян предупреждают, что уже с 19 декабря во многих регионах страны начнется настоящее климатическое безумие: погода продемонстрирует свое самое капризное и непостоянное настроение, сообщает PRIMPRESS.

Согласно прогнозу синоптиков, внезапные климатические изменения произойдут в ближайшее время в основном в регионах европейской части России. В первые две недели декабря Урал, Сибирь, Поволжье и Центральную Россию атаковали сильнейшие морозы: столбики термометров демонстрировали в разных городах 30-40 градусов ниже нуля, что ниже температурной нормы на 10 градусов.

Тем не менее с пятницы 15 декабря в центре России температура воздуха стала значительно повышаться, и метеорологи предупреждают, что такие изменения не остановятся, и столбики термометров буду продолжать ползти вверх.

Кошмар же ожидающей россиян погоды, согласно заявлению специалистов, заключается в том, что вместе с плюсовыми температурами в регионы европейской части страны нагрянут и постоянные осадки в виде мокрого снега и дождей.

Так, в столице российского государства уже завтра, 19 декабря, начнутся мокрые снегопады и ледяные дожди, которые будут идти каждый день до конца недели, а 24 декабря температура воздуха вновь упадет до минуса, и дожди сменятся снегопадами.

Более того, синоптики заявили, что снегопады будут продолжаться до середины января 2024 года. Сначала из-за плюсовой температуры сугробы в центральной России станут меньше, однако после наступления минуса они вырастут вновь, к чему еще присоединится гололедица, которая принесет россиянам множество неудобств.

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