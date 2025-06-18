Кормлю лук в июне дважды и забываю о нем до уборки: постоянные подкормки дают обратный эффект - узнал на практике

В прошлом году многие огородники сталкивались с проблемой низкого качества урожая лука, несмотря на активные и частые подкормки.

Один из дачников, описавший свой опыт, рассказал, что он потратил 3000 рублей на удобрения, регулярно подкармливал растения, однако урожай оказался значительно ниже ожидаемого — луковицы едва достигали размера грецкого ореха.

Он утверждает, что раньше считал: чем больше удобрений, тем крупнее будет лук, но результаты оказались разочаровывающими.

В начале сезона дачник начал удобрять лук аммиачной селитрой, затем каждую неделю добавлял комплексные удобрения, перегной или куриный помет. В июне подкормки продолжались каждую неделю. Однако итоговый результат оказался неудачным — луковицы весили лишь 70-80 граммов при норме 120-130 граммов для большинства сортов. При этом зелени было много, грядки выглядели зелеными и пышными до осени, но пользы от этого не было.

Сосед дачника, опытный огородник Петрович, подшучивал над его методами, предлагая свой подход. Он кормил лук только дважды за сезон — в мае и в июне. В августе он показал свои луковицы, каждая из которых весила около 130 граммов. После общения с Петровичем дачник понял, что проблема не в нехватке удобрений, а в их переизбытке. Лук не успевает перерабатывать слишком большое количество питательных веществ, и все силы растения уходят на наращивание зелени, а не на формирование крупных луковиц.

После того как дачник изучил физиологию лука, он обнаружил, что его корневая система поверхностная, и корни не могут усваивать излишек удобрений. Оказавшись в таких условиях, растение не успевает перерабатывать азот и другие элементы, из-за чего происходит избыточный рост пера и дефицит формирования луковиц.

Главная ошибка, по мнению дачника, — это использование азотных удобрений после 15 июня, что стимулирует активный рост листьев в ущерб формированию луковиц. Частые подкормки также создают проблему переувлажненной почвы, что приводит к загниванию корней и ослаблению растения.

Заметив, что подобные ошибки делают уход за луком менее эффективным, дачник предложил собственную методику подкормок, основанную на принципе «2+0». Согласно его схеме, лук следует подкармливать только дважды за сезон — в мае и в июне. Первая подкормка происходит с 15 по 20 июня аммиачной селитрой, а вторая — с 25 по 30 июня сульфатом калия. После этих подкормок растение оставляется без удобрений до следующего сезона. Это помогает избежать избыточного роста зелени и дает луковицам возможность правильно развиваться.

После применения этой методики дачник отметил значительное улучшение урожая, который стал намного крупнее, а затраты на удобрения значительно снизились. Теперь он рекомендует использовать схему «2+0» всем, кто хочет получить крупные луковицы с минимальными затратами.

Кроме того, дачник также поделился важными рекомендациями по поливу и уходу за луком в последующие месяцы. Важный момент — прекратить подкормки после 30 июня, чтобы лук не начал активно расти в ущерб созреванию. Также важно контролировать полив, особенно в период формирования луковиц, чтобы не создать условия для загнивания корней.

Применяя эти рекомендации, дачники могут добиться хороших результатов и собрать урожай крупных луковиц, что подтверждается опытом автора

