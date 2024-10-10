Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Конфискации автомобиля не избежать. В России поставили жирную точку в спорном вопросе

Водители, которые решают сесть за руль в состоя...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

Водители, которые решают сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно, могут потерять свое транспортное средство.

Согласно действующему законодательству, при повторном нарушении правил дорожного движения, связанном с вождением в нетрезвом виде, конфискация автомобиля становится неизбежной мерой.

Судебная практика: как работает закон

Эта строгая мера была введена в российское законодательство несколько лет назад в рамках поправок, направленных на усиление наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Как подчеркивается, конфискация авто в случае повторного нарушения правил вождения в пьяном виде теперь является обязательной практикой.

Интересно отметить, что даже если водитель успеет продать или передать автомобиль до конфискации, это его не спасет. В таком случае нарушителю придется выплатить денежную компенсацию, эквивалентную стоимости транспортного средства.

Совместное владение транспортом не спасет

Еще одной важной деталью, отмеченной в обзоре судебной практики, является то, что даже совместное владение автомобилем не освобождает от конфискации. Если автомобиль находится в общей собственности, но один из владельцев совершил правонарушение, транспортное средство все равно будет изъято. Таким образом, наличие второго или более собственников не станет защитой от строгого наказания.

Усиление ответственности для борьбы с пьяными водителями

Эти меры стали частью общей стратегии правительства по снижению числа аварий и правонарушений, связанных с вождением в состоянии алкогольного опьянения. Введение более жестких наказаний должно заставить водителей серьезнее относиться к своим действиям за рулем и снизить уровень алкоголизма на дорогах.

Эксперты уверены, что такая строгая мера, как конфискация автомобиля, поможет сократить количество повторных нарушений и защитить жизнь и здоровье граждан.

Таким образом, российское законодательство ужесточает наказания за вождение в нетрезвом состоянии, что призвано улучшить безопасность на дорогах. Повторное нарушение грозит не только лишением водительских прав, но и полной конфискацией автомобиля, независимо от формы собственности или продажи.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Новости Татарстана

день назад

Петр Положевец: сегодня в России уже 177 Центров развития личностного потенциала в 33 регионах

оформление квартирной вентиляции от насекомых

Новости Татарстана

22 часа назад

Гидрометцентр РТ рассказал, когда выпадет первый снег

Важное в РТ

2 дня назад

МТС Линк и Казанский государственный медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве

расценка штукатурка стен в Екатеринбурге

Лонгриды

день назад

«Он дал мне 200 тысяч долларов»: Сергей Жуков рассказал о съёмках «Руки Вверх»

Новости Татарстана

день назад

Сельская блогерша Резеда из РТ похвасталась заработком от 200 тысяч до 2 млн

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане предложил арестовывать имущество уехавших россиян за нарушения

Новости Казани

20 часов назад

В Казани 9 октября обвиняемый сбежал из зала суда

Новости Казани

23 часа назад

В Казани 30-летний обвиняемый сбежал из зала суда
Новости Татарстана
день назад

Бизнесмен из Татарстана скрывал от налоговой более 25 млн рублей

Незаконные действия были пресечены

Новости Казани

24 минуты назад

Возле парка «Елмай» в Казани открыли парковку на 31 место

Новости России

19 часов назад

Т2 запустила специальный тариф в рамках партнерского проекта с Яндексом

Новости Татарстана

2 часа назад

Экс-главу исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова оправдали

Новости Казани

3 часа назад

В Казани задержали осужденного после побега из зала суда
В Татарстане 36-летний мужчина упал с моста на ...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане 36-летний мужчина упал с моста на трассе М7

Новости Казани

16 часов назад

В Казани старшеклассники тушат горящие контейнеры

Новости Татарстана

18 часов назад

Безработного челнинца задержали за отправку данных спецслужбам Украины

Новости Татарстана

19 часов назад

В Казань доставили 65 новых автобусов с кондиционерами и камерами
Татарстанцы могут посмотреть турниры международ...
Новости России
5 дней назад

Татарстанцы могут посмотреть турниры международной лиги по MMA Ural FC в онлайн-кинотеатре