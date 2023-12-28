Конец декабря подложит свинью: синоптики внезапно изменили прогноз

Синоптики заявили, что конец декабря под самый Новый год принесет россиянам очередной неожиданный подарок в виде сумасшедшей погоды.

Согласно прогнозу погоды службы Gismeteo, на территории Центральной России совсем скоро вернется плюсовая температура, сопровождаемая колоссальным количеством осадков в виде ледяных дождей и мокрых снегов. Продолжаться такая погода будет и в начале января 2024 года.

Например, в Республике Татарстан уже 31 декабря дневная температура воздуха будет равна нулю, а 3 января поднимется до плюс одного. Все 4 дня жителей Республики будут атаковывать переменные осадки в виде дождя и снега, количество которых составит более 30 миллиметров при том, что среднемесячная норма - 50 миллиметров.

В середине же января 2024 года россияне снова будут шокированы, так как на центральные территории вернется зима, и в некоторых регионах температура воздуха будет доходить до минус 24 градусов.