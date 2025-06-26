Комары не смогут выдержать этот запах: простейшее средство, которое можно сделать дома

Узнайте, как сделать натуральный репеллент для детей своими руками, без применения химии и лишних затрат.

Летние прогулки часто омрачаются появлением комаров, которые доставляют немало дискомфорта, особенно детям. Однако защита от них может быть как безопасной, так и доступной.

Мы расскажем, как приготовить домашний спрей от комаров, который будет не только действенным, но и безопасным для здоровья.

Что потребуется для создания натурального спрея:

100 мл воды (минеральной или обычной)

Щепотка соли

30 капель эфирного масла (по вашему выбору)

Какие масла помогают от комаров?

Комары не любят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды. Эти масла эффективны для создания спрея, но можно использовать и другие по своему вкусу.

Как приготовить спрей:

В воду добавьте щепотку соли — она поможет эфирному маслу лучше раствориться. Добавьте 30 капель эфирного масла. Хорошо перемешайте и перелейте в бутылку с распылителем. Перед использованием тщательно встряхивайте флакон.

Средство можно наносить на кожу, одежду или волосы. Эффективность средства сохраняется до двух часов.

Почему этот спрей безопаснее аптечных средств?

Он не содержит химических компонентов, что делает его безопасным для детей. Такой натуральный репеллент — это не только эффективный и безопасный способ защиты, но и экономичный.