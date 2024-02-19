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Колкие слова Фаины Раневской про деньги, воодушевляют и смешат даже новое поколение

Колкие слова Фаины Раневской про деньги, воодушевляют и смешат даже новое поколение

dzen.ru

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Известная актриса и юмористка Фаина Раневская славится своими остроумными и нестандартными высказываниями, которые стали настоящими крылатыми фразами и классикой русской литературной культуры. Её афоризмы часто обращались к самым глубоким аспектам человеческой жизни, смешивая в себе юмор, мудрость и иронию.

Вот лишь некоторые из них:

  • «Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.»
  • «Сегодняшняя молодежь ужасная. Но еще ужаснее то, что мы не принадлежим к ней.»
  • «Оптимизм — это недостаток информации.»
  • «Думайте и говорите обо мне, что пожелаете. Где вы видели кошку, которую бы интересовало, что о ней говорят мыши?»
  • «Мое богатство, очевидно, в том, что мне оно не нужно.»
  • «Невоспитанность в зрелости говорит об отсутствии сердца.»
  • «Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению.»
  • «Куда эти чертовы деньги деваются, вы мне не можете сказать? Разбегаются, как тараканы, с чудовищной быстротой.»
  • «Люди сами себе устраивают проблемы — никто не заставляет их выбирать скучные профессии, жениться не на тех людях или покупать неудобные туфли.»
  • «Умный знает, как выпутаться из трудного положения, а мудрый в него никогда не попадет.»

Фаина Раневская - выдающаяся советская актриса, сценаристка и юмористка, чей талант и неповторимый стиль оставили неизгладимый след в истории российской культуры. Родилась она в Таганроге в 1896 году.

Её карьера на сцене началась в начале 1910-х годов, когда она играла в театре в Петербурге. Однако, настоящую известность Фаина Раневская приобрела в 1920-1930-х годах, благодаря своему уникальному таланту и яркой индивидуальности.

Она была замечательной комедийной актрисой и мастером сатиры. В её исполнении роли становились яркими и запоминающимися. Однако, её вклад в советское кинематографическое искусство не ограничивался только актёрским мастерством. Фаина Раневская также проявила себя как талантливый сценарист, написавший множество ярких и острых текстов.

Фаина Раневская оставила неизгладимый след в сердцах миллионов зрителей и поклонников своего творчества. Её имя стало символом высокого искусства и неподражаемого стиля, который продолжает вдохновлять и восхищать людей по всему миру.

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