Колкие слова Фаины Раневской про деньги, воодушевляют и смешат даже новое поколение

Известная актриса и юмористка Фаина Раневская славится своими остроумными и нестандартными высказываниями, которые стали настоящими крылатыми фразами и классикой русской литературной культуры. Её афоризмы часто обращались к самым глубоким аспектам человеческой жизни, смешивая в себе юмор, мудрость и иронию.

Вот лишь некоторые из них:

«Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.»

«Сегодняшняя молодежь ужасная. Но еще ужаснее то, что мы не принадлежим к ней.»

«Оптимизм — это недостаток информации.»

«Думайте и говорите обо мне, что пожелаете. Где вы видели кошку, которую бы интересовало, что о ней говорят мыши?»

«Мое богатство, очевидно, в том, что мне оно не нужно.»

«Невоспитанность в зрелости говорит об отсутствии сердца.»

«Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению.»

«Куда эти чертовы деньги деваются, вы мне не можете сказать? Разбегаются, как тараканы, с чудовищной быстротой.»

«Люди сами себе устраивают проблемы — никто не заставляет их выбирать скучные профессии, жениться не на тех людях или покупать неудобные туфли.»

«Умный знает, как выпутаться из трудного положения, а мудрый в него никогда не попадет.»

Фаина Раневская - выдающаяся советская актриса, сценаристка и юмористка, чей талант и неповторимый стиль оставили неизгладимый след в истории российской культуры. Родилась она в Таганроге в 1896 году.

Её карьера на сцене началась в начале 1910-х годов, когда она играла в театре в Петербурге. Однако, настоящую известность Фаина Раневская приобрела в 1920-1930-х годах, благодаря своему уникальному таланту и яркой индивидуальности.

Она была замечательной комедийной актрисой и мастером сатиры. В её исполнении роли становились яркими и запоминающимися. Однако, её вклад в советское кинематографическое искусство не ограничивался только актёрским мастерством. Фаина Раневская также проявила себя как талантливый сценарист, написавший множество ярких и острых текстов.

Фаина Раневская оставила неизгладимый след в сердцах миллионов зрителей и поклонников своего творчества. Её имя стало символом высокого искусства и неподражаемого стиля, который продолжает вдохновлять и восхищать людей по всему миру.