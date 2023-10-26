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Когда закончится СВО? Непревзойденный пророк-математик Кваша дал свой прогноз и назвал победителя

Когда закончится СВО? Непревзойденный пророк-математик Кваша дал свой прогноз и назвал победителя

ngs42.ru

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Григорий Кваша является математиком, астрологом и историком. Анализируя и сопоставляя даты мировых событий прошлого и даты событий настоящего, он может предсказывать будущее.

Согласно словам предсказателя, 2023 год станет решающим в ходе вооруженного конфликта на Украине в пользу Российской Федерации. Однако причины поворотного момента будут заключаться отнюдь не в боевых действиях. Основанием для окончания СВО станут финансы.

Также Григорий Кваша добавил, что после 2025 года люди во всем мире перестанут использовать оружие и боевую мощь для разрешения споров и конфликтов.

Историк отмечает, что на самом деле действующий конфликт идет не между Россией и Украиной, а между Россией и Америкой. И согласно мнению Григория Кваши, в ближайшем будущем США потеряют свою «исключительную» энергию, и у них не останется сил приносить неприятности нашей стране. Поэтому, вдобавок, после 2025 года Российская Федерация начнет строить спокойный и свободный мир для своих граждан, о чем сообщил «ЦАРЬГРАД».

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