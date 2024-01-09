«Климатическое безумие начнется 10 января»: синоптики внезапно изменили прогноз на неделю

Граждан России предупреждают, что с 10 ноября 2024 года во многих регионах нашей страны погода начнет стремительно и резко меняться. Более того, она станет капризной и непостоянной, что может принести дискомфорт многим жителям страны, сообщает PRIMPRESS.

Эксперты утверждают, что в эту неделю российские регионы ожидает настоящий температурный хаос, который превзойдет даже новогодние метеорологические аномалии. Температурные показатели будут колебаться от крайности к крайности.

Особенно сильные перемены в погоде прогнозируются для центральных регионов страны. Например, в Москве весь период новогодних каникул был отмечен экстремальными морозами, приведшими к отклонению температуры на 20 градусов ниже обычных значений. Тем не менее в ближайшем будущем в Московской области ожидается резкое потепление из-за воздействия южных циклонов, охватывающих центральную часть Российской Федерации.

Синоптики предсказывают, что эти циклоны принесут потепление, но со значительным колебанием температур в течение одного дня: ночью 10 января температура опустится до минус 2 градусов, но утром она снова поднимется до минус 10.

11 января ожидается нулевая температура, но затем снова наступит резкое похолодание до 20 градусов ниже нуля. Такие изменения произойдут в день старого Нового года, который обещает быть даже холоднее обычного, ведь в ночь на 1 января в Москве было всего минус 10 градусов.