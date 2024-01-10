«Климатическое безумие начинается»: синоптики внезапно изменили прогноз на текущую неделю

Граждан Российской Федерации предупреждают, что уже в среду, 10 января, погодные условия во многих регионах страны начнет внезапно меняться и, к сожалению, не в лучшую сторону, передает новостной портал PRIMPRESS.

Как заявили специалисты, большое количество регионов нашей страны взбудоражит настоящий температурный шторм как минимум до конца текущей недели. Погода будет сходить с ума, заставляя скакать столбики термометров из крайности в крайность.

Сильнее всего бушевать погода будет в центральной части Российской Федерации. Как известно, в столице страны Москве новогодние каникулы характеризуются сильнейшими морозами, которые были ниже норма на 20 градусов. Однако уже на этой недели все кардинально измениться: в столичный регион придет потепление, которое принесут южные циклоны.

Но радоваться не стоит, так как тепло посетит Россию ненадолго: ночью 10 января столбики термометров продемонстрируют минус 2 градуса, а уже к утру следующего дня опустятся до 10 градусов ниже нуля.

В четверг, 11 января, в центральных регионах ожидается ноль градусов, а уже к выходным на территорию России вернутся морозы до минус 20 градусов.