Каждый год закрываю минимум 15 банок на зиму: вкуснейший салат от опытной хозяйки, домашние в восторге

Каждая осень для многих хозяек становится временем магии и заготовок. Вот и увлечённая кулинарка из подмосковья, не изменяет своей традиции: ежегодно она закрывает не менее 15 банок своего фирменного салата, который вызывает восторг у всех членов семьи.

В этой статье мы погрузимся в детали её уникального рецепта и узнаем, почему он так полюбился её близким.

Ингредиенты, которые делают разницу

Хозяйка придерживается классической схемы, но вносит свои коррективы, которые делают салат не только вкуснее, но и полезнее:

Огурцы, помидоры и болгарский перец — основа салата.

Морковь и лук добавляют сладость и пикантность.

Чеснок и свежие травы (укроп и петрушка) обогащают аромат.

Соль, сахар и уксус помогают сохранить салат на зиму, при этом балансируя его вкус.

Особенность рецепта — добавление яблок, которые придают лёгкую кислинку и свежесть.

Почему этот салат стоит вашего внимания?

Вкус домашней кухни — Ни один магазинный продукт не сможет сравниться с тем, что приготовлено в домашних условиях.

Идеальный баланс — хозяюшка уверена, что секрет вкуса заключается в правильном соотношении кислого, сладкого и солёного.

Заготовка на зиму — Этот салат может стать замечательным дополнением к любому столу, позволяя наслаждаться летними овощами круглый год.

Как приготовить салат?

Подготовка ингредиентов

Все овощи тщательно моются, чистятся и нарезаются. Яблоки лучше всего выбирать кисло-сладкие, они нарезаются небольшими кубиками.

Заправка

Для заправки используется растительное масло, уксус, соль и сахар. Специи добавляются по вкусу. Всё это соединяется в большой кастрюле, где компоненты доводятся до кипения и тушатся на медленном огне в течение 10 минут.

Консервация

Готовый горячий салат разливается по стерилизованным банкам и закатывается. Банки переворачиваются вверх дном и укутываются до полного остывания.

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