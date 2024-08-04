Касается всех, у кого имеются банкноты 1000 и 5000 рублей: с 1 августа новые деньги — старые окажутся фантиками?

Банк России недавно начал вводить в обращение модифицированные банкноты номиналами 1000 и 5000 рублей, что вызвало определённое беспокойство среди населения относительно их подлинности. Эти опасения, однако, безосновательны, так как введение новых купюр — это официально запланированная акция по обновлению национальной валюты.

Дизайн новых купюр отражает современные тенденции и включает улучшенные защитные элементы. На лицевой и оборотной сторонах купюр размещены изображения, символизирующие различные регионы России. К примеру, банкнота в 1000 рублей украшена видами Нижнего Новгорода и знаковых мест Приволжского федерального округа, включая Никольскую башню Нижегородского кремля. Обратная сторона демонстрирует достопримечательности Татарстана и Башкортостана.

Купюра в 5000 рублей посвящена Уральскому округу, изображая на одной стороне стелу «Европа — Азия» возле Екатеринбурга и памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, а на другой — символическую «66 параллель» из Салехарда.

Банкноты сохраняют привычную цветовую палитру: бирюзовые и красные оттенки для тысячной и пятитысячной купюр соответственно. Интересной новинкой стали QR-коды, расположенные на каждой банкноте. Сканирование этих кодов перенаправляет пользователей на сайт Банка России, где доступна информация о новых защитных характеристиках и советы по идентификации поддельных денежных знаков.

Банк России подчеркивает, что новые банкноты будут введены в оборот постепенно и будут использоваться вместе с купюрами старого образца 1997 года. Это означает, что старые банкноты продолжат быть законным средством платежа и их не требуется срочно обменивать.

Эти обновления направлены на повышение защиты от фальсификации и упрощение наличных расчетов, делая каждую транзакцию более безопасной для всех участников экономики.