Картофельные корзиночки по старинному рецепту бабули: быстро, просто и невероятно вкусно

Картофель — универсальный продукт, из которого можно приготовить сотни блюд. Но если вы ищете что-то необычное, попробуйте картофельные корзиночки по старинному рецепту бабушки.

Готовятся они легко, а результат — просто восхитительный! Хрустящая корочка, нежная начинка и аромат, который соберет всю семью за столом.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

Бюджетные и доступные ингредиенты — картошка есть в каждом доме.

Простота приготовления — не нужны сложные техники и редкие продукты.

Идеальная закуска для семейного ужина или праздничного стола.

Ингредиенты:

4-5 средних картофелины

30 г сливочного масла

1 яйцо

50 г твердого сыра

Соль и перец по вкусу

Для начинки (по желанию):

грибы с луком

кусочки бекона

творожный сыр с зеленью

фарш с томатами

Как приготовить картофельные корзиночки?

1 Картофель очистить и натереть на крупной терке.

2 Добавить растопленное сливочное масло, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешать.

3 Смазать формы для маффинов или кексов маслом, разложить картофельную массу, формируя корзиночки с углублением в центре.

4 Запекать при 180C около 20 минут, пока корзинки не станут золотистыми.

5 Добавить начинку, посыпать тертым сыром и запекать еще 10 минут.

Советы от бабушки:

Для хрустящей корочки отожмите лишний сок из натертого картофеля.

Экспериментируйте с начинками — можно сделать несколько видов и удивить гостей.

Подавать лучше горячими, но даже в холодном виде они остаются вкусными.

Почему ваши близкие съедят их в один миг?

Эти картофельные корзиночки — сочетание нежной текстуры, ароматной начинки и румяной корочки. Они отлично подходят как закуска или основное блюдо, а их аппетитный вид гарантирует, что они исчезнут со стола быстрее, чем успеют остыть!