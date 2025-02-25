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Картофельные корзиночки по старинному рецепту бабули: быстро, просто и невероятно вкусно

Картофель — универсальный продукт, из которого ...

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Картофель — универсальный продукт, из которого можно приготовить сотни блюд. Но если вы ищете что-то необычное, попробуйте картофельные корзиночки по старинному рецепту бабушки.

Готовятся они легко, а результат — просто восхитительный! Хрустящая корочка, нежная начинка и аромат, который соберет всю семью за столом.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

  • Бюджетные и доступные ингредиенты — картошка есть в каждом доме.
  • Простота приготовления — не нужны сложные техники и редкие продукты.
  • Идеальная закуска для семейного ужина или праздничного стола.

Ингредиенты:

  • 4-5 средних картофелины
  • 30 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 50 г твердого сыра
  • Соль и перец по вкусу

Для начинки (по желанию):

  • грибы с луком
  • кусочки бекона
  • творожный сыр с зеленью
  • фарш с томатами

Как приготовить картофельные корзиночки?

1 Картофель очистить и натереть на крупной терке.
2 Добавить растопленное сливочное масло, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешать.
3 Смазать формы для маффинов или кексов маслом, разложить картофельную массу, формируя корзиночки с углублением в центре.
4 Запекать при 180C около 20 минут, пока корзинки не станут золотистыми.
5 Добавить начинку, посыпать тертым сыром и запекать еще 10 минут.

Советы от бабушки:

  • Для хрустящей корочки отожмите лишний сок из натертого картофеля.
  • Экспериментируйте с начинками — можно сделать несколько видов и удивить гостей.
  • Подавать лучше горячими, но даже в холодном виде они остаются вкусными.

Почему ваши близкие съедят их в один миг?

Эти картофельные корзиночки — сочетание нежной текстуры, ароматной начинки и румяной корочки. Они отлично подходят как закуска или основное блюдо, а их аппетитный вид гарантирует, что они исчезнут со стола быстрее, чем успеют остыть!

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