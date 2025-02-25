Картофельные корзиночки по старинному рецепту бабули: быстро, просто и невероятно вкусно
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Картофель — универсальный продукт, из которого можно приготовить сотни блюд. Но если вы ищете что-то необычное, попробуйте картофельные корзиночки по старинному рецепту бабушки.
Готовятся они легко, а результат — просто восхитительный! Хрустящая корочка, нежная начинка и аромат, который соберет всю семью за столом.
Почему стоит попробовать этот рецепт?
- Бюджетные и доступные ингредиенты — картошка есть в каждом доме.
- Простота приготовления — не нужны сложные техники и редкие продукты.
- Идеальная закуска для семейного ужина или праздничного стола.
Ингредиенты:
- 4-5 средних картофелины
- 30 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 50 г твердого сыра
- Соль и перец по вкусу
Для начинки (по желанию):
- грибы с луком
- кусочки бекона
- творожный сыр с зеленью
- фарш с томатами
Как приготовить картофельные корзиночки?
1 Картофель очистить и натереть на крупной терке.
2 Добавить растопленное сливочное масло, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешать.
3 Смазать формы для маффинов или кексов маслом, разложить картофельную массу, формируя корзиночки с углублением в центре.
4 Запекать при 180C около 20 минут, пока корзинки не станут золотистыми.
5 Добавить начинку, посыпать тертым сыром и запекать еще 10 минут.
Советы от бабушки:
- Для хрустящей корочки отожмите лишний сок из натертого картофеля.
- Экспериментируйте с начинками — можно сделать несколько видов и удивить гостей.
- Подавать лучше горячими, но даже в холодном виде они остаются вкусными.
Почему ваши близкие съедят их в один миг?
Эти картофельные корзиночки — сочетание нежной текстуры, ароматной начинки и румяной корочки. Они отлично подходят как закуска или основное блюдо, а их аппетитный вид гарантирует, что они исчезнут со стола быстрее, чем успеют остыть!
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