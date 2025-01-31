Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Каким будет лето 2025 после аномально теплой зимы: эксперты рассказали, к чему готовиться садоводам

Зима 2025 года удивила россиян рекордно высоким...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Зима 2025 года удивила россиян рекордно высокими температурами, отсутствием снежного покрова и нестабильными погодными условиями. Эти аномалии вызывают обеспокоенность среди аграриев, метеорологов и экологов.

Чем грозит мягкая зима сельскому хозяйству и каким будет лето?

Жаркое лето и засуха: что говорят прогнозы?

Метеорологи предупреждают, что аномально тёплая зима может привести к ранней весне и затяжной жаре летом. Ситуацию усугубляет влияние глобального потепления и явление «Эль-Ниньо», которое повышает вероятность засухи в центральных и южных регионах.

Основные климатические угрозы:

  • Ранняя весна – быстрое таяние снега (если он был), недостаточное накопление влаги.
  • Дефицит осадков – засушливые периоды угрожают урожайности зерновых и овощных культур.
  • Экстремальные температуры – резкие перепады тепла и холода могут нанести удар по растениям, особенно в первой половине лета.

Как это скажется на урожае?

Теплая зима 2025 года – это не только комфорт для людей, но и серьезное испытание для сельского хозяйства.

Основные риски:

  • Недостаток влаги. Отсутствие снега снижает уровень грунтовых вод, что грозит засухой в летний период.
  • Размножение вредителей. Морозы уничтожают личинки насекомых, но если их нет – вредители перезимуют и начнут атаковать растения весной.
  • Распространение грибковых заболеваний. Высокая влажность и тепло зимой создают идеальные условия для болезней, таких как мучнистая роса, корневая гниль и фитофтороз.
  • Опасность поздних заморозков. Если растения начнут вегетацию слишком рано, внезапное похолодание весной может погубить часть урожая.

Положительные аспекты:

  • В регионах с мягким климатом озимые культуры (пшеница, рожь) могут пережить зиму без повреждений.
  • Более ранний старт вегетации некоторых растений может увеличить общий урожай при достаточном увлажнении.

Что говорят эксперты?

  1. Воронежский ГАУ: растения уязвимы перед резкими перепадами температур. Без снежного покрова почва теряет влагу, а это повышает риск засухи.
  2. Дмитрий Лужинский (НАН Беларуси): тёплая зима сама по себе не страшна, но если после неё последуют резкие холода, это станет серьёзной угрозой для таких культур, как рапс и ячмень.
  3. Гидрометцентр России: вероятность экстремально жаркого лета выше нормы, но окончательный прогноз будет ясен весной.

Как подготовиться к лету 2025?

Аграрии и садоводы могут минимизировать последствия аномальной зимы, приняв упреждающие меры.

Практические рекомендации:

  • Проверьте семена – используйте сорта, устойчивые к засухе и температурным перепадам.
  • Обработайте растения фунгицидами – профилактика поможет избежать вспышек грибковых заболеваний.
  • Применяйте мульчирование – органическая или искусственная мульча сохранит влагу в почве.
  • Ставьте ловушки для вредителей – мягкая зима позволит выжить многим насекомым, поэтому борьба с ними должна начаться заранее.
  • Планируйте систему полива – в условиях возможной засухи важно продумать источники воды и способы её сохранения.

Аномально тёплая зима 2025 года – это вызов для сельского хозяйства. Высокая вероятность засухи, всплеск вредителей и риски заболеваний растений требуют от аграриев особого внимания к подготовке весенне-летнего сезона. Хотя мягкая зима может дать ранний старт вегетации, угрозы, связанные с нехваткой влаги и возможными заморозками, делают ситуацию непредсказуемой.

Главное – своевременно принять меры, чтобы сохранить урожай и минимизировать потери от капризов природы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Приближается пик активности Солнца: чем это грозит человечеству

Новости России

час назад

Сбер приглашает школьников принять участие в первой Всероссийской олимпиаде по предпринимательству

службы от тараканов

Не у нас

день назад

Российские фигуристы были на борту разбившегося пассажирского самолёта в США

Не у нас

день назад

В США самолëт упал в воду при заходе на посадку

татуаж румян в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Взрыв будет, как 50 ядерных ударов по Хиросиме: к Земле стремительно несется опасный астероид

Не у нас

день назад

9-летний казахский вундеркинд разработал действующую модель АЭС

Не у нас

день назад

Настоящий апокалипсис: Землю накроет мощнейшая магнитная буря уже летом 2025 года

Не у нас

22 часа назад

Жена отправила мужу СМС из самолета за пару минут до крушения в США
Лонгриды
16 часов назад

Автобусный кризис Казани: причины роста цен и нехватки транспорта

Цены на проезд в общественном транспорте Казани...

Новости Татарстана

27 минут назад

В Татарстане автоинспекторы помогли беременной женщине

Новости России

час назад

Сбер приглашает школьников принять участие в первой Всероссийской олимпиаде по предпринимательству

Новости Казани

час назад

Прокуратура контролируют установление всех обстоятельств нападения на казанца

Новости Казани

2 часа назад

В Казани 30 января заметили Cybertruck от Tesla
Суд признал законным пожизненный срок казанском...
Новости Казани
3 часа назад

Суд признал законным пожизненный срок казанскому стрелку

Новости Казани

2 часа назад

В Казани судят женщину, которая, предварительно, убила сына ножом

Не у нас

3 часа назад

13-летнюю девочку похитили после уроков в Тюменской области

Новости Казани

4 часа назад

На жетоны для казанского метро потратят 7 миллионов рублей
Центр продвинутой аналитики Альфа-Банка и билай...
Новости России
6 дней назад

Центр продвинутой аналитики Альфа-Банка и билайн Big Data & AI представили решение для анализа турпотоков