Каким будет лето 2025 после аномально теплой зимы: эксперты рассказали, к чему готовиться садоводам
dzen.ru
Зима 2025 года удивила россиян рекордно высокими температурами, отсутствием снежного покрова и нестабильными погодными условиями. Эти аномалии вызывают обеспокоенность среди аграриев, метеорологов и экологов.
Чем грозит мягкая зима сельскому хозяйству и каким будет лето?
Жаркое лето и засуха: что говорят прогнозы?
Метеорологи предупреждают, что аномально тёплая зима может привести к ранней весне и затяжной жаре летом. Ситуацию усугубляет влияние глобального потепления и явление «Эль-Ниньо», которое повышает вероятность засухи в центральных и южных регионах.
Основные климатические угрозы:
- Ранняя весна – быстрое таяние снега (если он был), недостаточное накопление влаги.
- Дефицит осадков – засушливые периоды угрожают урожайности зерновых и овощных культур.
- Экстремальные температуры – резкие перепады тепла и холода могут нанести удар по растениям, особенно в первой половине лета.
Как это скажется на урожае?
Теплая зима 2025 года – это не только комфорт для людей, но и серьезное испытание для сельского хозяйства.
Основные риски:
- Недостаток влаги. Отсутствие снега снижает уровень грунтовых вод, что грозит засухой в летний период.
- Размножение вредителей. Морозы уничтожают личинки насекомых, но если их нет – вредители перезимуют и начнут атаковать растения весной.
- Распространение грибковых заболеваний. Высокая влажность и тепло зимой создают идеальные условия для болезней, таких как мучнистая роса, корневая гниль и фитофтороз.
- Опасность поздних заморозков. Если растения начнут вегетацию слишком рано, внезапное похолодание весной может погубить часть урожая.
Положительные аспекты:
- В регионах с мягким климатом озимые культуры (пшеница, рожь) могут пережить зиму без повреждений.
- Более ранний старт вегетации некоторых растений может увеличить общий урожай при достаточном увлажнении.
Что говорят эксперты?
- Воронежский ГАУ: растения уязвимы перед резкими перепадами температур. Без снежного покрова почва теряет влагу, а это повышает риск засухи.
- Дмитрий Лужинский (НАН Беларуси): тёплая зима сама по себе не страшна, но если после неё последуют резкие холода, это станет серьёзной угрозой для таких культур, как рапс и ячмень.
- Гидрометцентр России: вероятность экстремально жаркого лета выше нормы, но окончательный прогноз будет ясен весной.
Как подготовиться к лету 2025?
Аграрии и садоводы могут минимизировать последствия аномальной зимы, приняв упреждающие меры.
Практические рекомендации:
- Проверьте семена – используйте сорта, устойчивые к засухе и температурным перепадам.
- Обработайте растения фунгицидами – профилактика поможет избежать вспышек грибковых заболеваний.
- Применяйте мульчирование – органическая или искусственная мульча сохранит влагу в почве.
- Ставьте ловушки для вредителей – мягкая зима позволит выжить многим насекомым, поэтому борьба с ними должна начаться заранее.
- Планируйте систему полива – в условиях возможной засухи важно продумать источники воды и способы её сохранения.
Аномально тёплая зима 2025 года – это вызов для сельского хозяйства. Высокая вероятность засухи, всплеск вредителей и риски заболеваний растений требуют от аграриев особого внимания к подготовке весенне-летнего сезона. Хотя мягкая зима может дать ранний старт вегетации, угрозы, связанные с нехваткой влаги и возможными заморозками, делают ситуацию непредсказуемой.
Главное – своевременно принять меры, чтобы сохранить урожай и минимизировать потери от капризов природы.
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