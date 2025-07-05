Начиная уже с 8 июля 2025, ГАИ будет поголовно штрафовать водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

С 2025 года в России вступают в силу новые правила, касающиеся ОСАГО (обязательного страхования автогражданской ответственности).

Водителям следует внимательно следить за сроками действия полиса, так как теперь предусмотрены более серьёзные штрафы и внедрение автоматической проверки через камеры.

Новые штрафы

Управление без ОСАГО — штраф 800 рублей.

Непредъявление полиса при проверке (например, если телефон разрядился) — штраф 500 рублей.

Просроченный полис — штраф 800 рублей.

Фальшивый полис — штраф и возможное лишение свободы до 6 месяцев.

Повторное нарушение — штраф от 3 000 до 5 000 рублей, но не более одного штрафа в день.

Изменения с 1 марта 2025 года

Автоматическая проверка через камеры.

Система камер будет автоматически проверять наличие полиса ОСАГО. В случае его отсутствия, водителю будет направлено уведомление через Госуслуги. На первом этапе это будет предупреждение, но в будущем — штраф.

Льгота для новых владельцев автомобилей.

После покупки автомобиля владельцы будут иметь 10 дней для оформления полиса ОСАГО.

ДТП без ОСАГО

Если водитель попадёт в ДТП без действующего полиса ОСАГО, все расходы по компенсации ущерба будут ложиться на его плечи, и ему придётся покрывать ущерб собственными средствами.

Как избежать проблем?

Следите за сроком действия полиса и оформляйте его вовремя.

Храните цифровую копию ОСАГО на смартфоне для быстрого предъявления полиса.

Не рискуйте ездить без страховки. Это может привести к серьёзным финансовым и юридическим последствиям.

Соблюдая новые правила, вы сможете избежать штрафов и неприятных ситуаций на дороге, а также гарантировать защиту для вашего автомобиля согласно закону.