Начиная уже с 8 июля 2025, ГАИ будет поголовно штрафовать водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке
54.мвд.рф
С 2025 года в России вступают в силу новые правила, касающиеся ОСАГО (обязательного страхования автогражданской ответственности).
Водителям следует внимательно следить за сроками действия полиса, так как теперь предусмотрены более серьёзные штрафы и внедрение автоматической проверки через камеры.
Новые штрафы
Управление без ОСАГО — штраф 800 рублей.
Непредъявление полиса при проверке (например, если телефон разрядился) — штраф 500 рублей.
Просроченный полис — штраф 800 рублей.
Фальшивый полис — штраф и возможное лишение свободы до 6 месяцев.
Повторное нарушение — штраф от 3 000 до 5 000 рублей, но не более одного штрафа в день.
Изменения с 1 марта 2025 года
Автоматическая проверка через камеры.
Система камер будет автоматически проверять наличие полиса ОСАГО. В случае его отсутствия, водителю будет направлено уведомление через Госуслуги. На первом этапе это будет предупреждение, но в будущем — штраф.
Льгота для новых владельцев автомобилей.
После покупки автомобиля владельцы будут иметь 10 дней для оформления полиса ОСАГО.
ДТП без ОСАГО
Если водитель попадёт в ДТП без действующего полиса ОСАГО, все расходы по компенсации ущерба будут ложиться на его плечи, и ему придётся покрывать ущерб собственными средствами.
Как избежать проблем?
Следите за сроком действия полиса и оформляйте его вовремя.
Храните цифровую копию ОСАГО на смартфоне для быстрого предъявления полиса.
Не рискуйте ездить без страховки. Это может привести к серьёзным финансовым и юридическим последствиям.
Соблюдая новые правила, вы сможете избежать штрафов и неприятных ситуаций на дороге, а также гарантировать защиту для вашего автомобиля согласно закону.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец