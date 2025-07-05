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· 16+ · Екатерина Баранова

Начиная уже с 8 июля 2025, ГАИ будет поголовно штрафовать водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

вступают в силу новые правила для владельцев ав...

54.мвд.рф

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С 2025 года в России вступают в силу новые правила, касающиеся ОСАГО (обязательного страхования автогражданской ответственности).

Водителям следует внимательно следить за сроками действия полиса, так как теперь предусмотрены более серьёзные штрафы и внедрение автоматической проверки через камеры.

Новые штрафы

  • Управление без ОСАГО — штраф 800 рублей.

  • Непредъявление полиса при проверке (например, если телефон разрядился) — штраф 500 рублей.

  • Просроченный полис — штраф 800 рублей.

  • Фальшивый полис — штраф и возможное лишение свободы до 6 месяцев.

  • Повторное нарушение — штраф от 3 000 до 5 000 рублей, но не более одного штрафа в день.

Изменения с 1 марта 2025 года

  • Автоматическая проверка через камеры.
    Система камер будет автоматически проверять наличие полиса ОСАГО. В случае его отсутствия, водителю будет направлено уведомление через Госуслуги. На первом этапе это будет предупреждение, но в будущем — штраф.

  • Льгота для новых владельцев автомобилей.
    После покупки автомобиля владельцы будут иметь 10 дней для оформления полиса ОСАГО.

ДТП без ОСАГО

Если водитель попадёт в ДТП без действующего полиса ОСАГО, все расходы по компенсации ущерба будут ложиться на его плечи, и ему придётся покрывать ущерб собственными средствами.

Как избежать проблем?

  • Следите за сроком действия полиса и оформляйте его вовремя.

  • Храните цифровую копию ОСАГО на смартфоне для быстрого предъявления полиса.

  • Не рискуйте ездить без страховки. Это может привести к серьёзным финансовым и юридическим последствиям.

Соблюдая новые правила, вы сможете избежать штрафов и неприятных ситуаций на дороге, а также гарантировать защиту для вашего автомобиля согласно закону.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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