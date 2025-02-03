Каким будет лето 2025 после аномально теплой зимы: эксперты ответили, к чему готовиться российским садоводам

Зима 2025 года внесла неопределенность в аграрные круги и среди климатологов из-за своей аномальной теплоты.

Этот сезон ознаменовался отсутствием привычных морозов и минимальным количеством снега, что породило беспокойство относительно последующих погодных условий и их воздействия на сельскохозяйственные культуры.

Лето 2025: ожидаемые условия

Возможная экстремальная жара. Из-за мягкой зимы возрастает вероятность раннего наступления весны и обострения жары летом. Феномены, такие как «Эль-Ниньо» и глобальное потепление, могут усугубить ситуацию, способствуя возникновению засух и аномальных температур.

Влияние на аграрный сектор

Уменьшенный уровень влаги в почве из-за низкого снежного покрова создает угрозу засухи, особенно в регионах с песчаными грунтами.

Увеличение числа вредителей и болезней из-за высоких зимних температур, что может привести к распространению мучнистой росы, корневой гнили и других заболеваний.

Резкие колебания температур могут негативно сказаться на иммунитете растений, повышая их уязвимость перед болезнями и стрессами.

Возможные позитивные аспекты

Более мягкая зима может обеспечить лучшее выживание зимующих культур, таких как озимые злаки.

Раннее начало весны может стимулировать рост и развитие растений, увеличивая шансы на успешное плодоношение.

Мнения экспертов

Воронежский ГАУ подчеркивает важность влажности почвы, указывая на то, что урожайность будет зависеть от осадков в весенне-летний период.

Дмитрий Лужинский (НАН Беларуси) акцентирует внимание на потенциальной угрозе внезапных весенних заморозков, которые могут нанести вред культурам в отсутствие защитного снежного слоя.

Рекомендации по подготовке к лету 2025

Осмотрите и обновите запасы семян, чтобы гарантировать их качество и готовность к посадке. Применяйте профилактические меры против болезней и вредителей, используя фунгициды и другие средства защиты. Подготовьте почву к удержанию влаги, используя органические мульчи и гидрогели. Внимательно следите за состоянием растений, особенно при изменении погодных условий.

Необычно теплая зима ставит перед аграриями новые вызовы. Хотя точный прогноз на лето еще не сформирован, необходимо уже сейчас начинать подготовку к возможным погодным экстремумам и их последствиям для сельского хозяйства.