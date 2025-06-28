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Neuralink учит парализованных управлять техникой без рук

Илон Маск рассказал о планах вернуть людям утра...

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Илон Маск поделился идеей создания протезов нового поколения для людей, потерявших руки или ноги. По его словам, в будущем такие протезы смогут работать так же, как и конечности гуманоидного робота Tesla Optimus. Разработка будет вестись совместными усилиями Tesla и Neuralink.

Как уточняет iXBT.com, ключевая особенность технологии — соединение робототехники с нейроинтерфейсами. Neuralink уже достигла заметных результатов в создании мозговых имплантатов. Эти чипы позволяют людям с параличом управлять техникой — например, курсором на экране или роботизированной рукой — с помощью мыслей.

На сегодняшний день компания уже установила чипы семи добровольцам в рамках одобренного исследования. Первыми результатами стали умение управлять курсором и играть в шахматы, а один из участников начал играть в видеоигры уже через неделю после операции — без помощи рук.

Помимо протезов, в Neuralink также разрабатывают проект Blindsight, цель которого — восстановление зрения. Система стимулирует зрительную кору мозга и уже получила статус технологии с высоким потенциалом. Первые операции на пациентах ожидаются до конца 2025 года.

Что касается самого робота Tesla Optimus, на базе которого будут разрабатываться протезы, его запуск в продажу намечен на конец 2025 года. Робот отличается высокой подвижностью и может использоваться не только в промышленности, но и в медицинских целях.

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