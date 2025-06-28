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Росстат сообщил о снижении инфляции в Татарстане в мае

Инфляция в Татарстане замедлилась до 10,6%: что...

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По данным Росстата, в мае годовая инфляция в Татарстане снизилась до 10,6%. По сравнению с апрелем цены выросли на 0,6%.

Спад инфляции связан с высокой ключевой ставкой, влияющей на условия по вкладам и кредитам. Из-за этого многие жители республики предпочитают сберегать, а не тратить, что снижает спрос. Это замедляет рост цен, а на некоторые товары они даже снижаются.

Так, в мае стали дешевле смартфоны, телевизоры, компьютеры и другая бытовая техника. А вот стоимость мебели, одежды и обуви продолжила расти, но умеренно.

Источник: evening-kazan.ru

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