Росстат сообщил о снижении инфляции в Татарстане в мае
По данным Росстата, в мае годовая инфляция в Татарстане снизилась до 10,6%. По сравнению с апрелем цены выросли на 0,6%.
Спад инфляции связан с высокой ключевой ставкой, влияющей на условия по вкладам и кредитам. Из-за этого многие жители республики предпочитают сберегать, а не тратить, что снижает спрос. Это замедляет рост цен, а на некоторые товары они даже снижаются.
Так, в мае стали дешевле смартфоны, телевизоры, компьютеры и другая бытовая техника. А вот стоимость мебели, одежды и обуви продолжила расти, но умеренно.
Источник: evening-kazan.ru
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