Мигрантов, создающих очередь в казанском МФЦ, успокаивает Росгвардия

С вступлением в силу поправок к закону «О связи» мигранты поспешили оформить необходимые разрешения, что привело к большому числу посетителей и конфликтам в МФЦ.

С 1 января 2025 года иностранцы, чтобы получить сим-карту, обязаны пройти процедуру биометрической идентификации и зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Это сделано для борьбы с мошенничеством и преступлениями с использованием сим-карт, оформленных на подставных лиц.

Новые правила касаются всех иностранных граждан, и казанское МФЦ не было готово к такому наплыву посетителей. 25 июня возникли конфликты, в том числе из-за долгого ожидания и стресса, когда мигранты, не выдержав, сломали входную дверь. На место прибыли сотрудники Росгвардии, чтобы навести порядок.

Не все мигранты возмущались очередями: например, граждане Индии остались спокойными, считая, что большое количество людей было предсказуемо. Однако многим приходится ждать своей очереди днями или неделями.

Источник: Вечерняя Казань