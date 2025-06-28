Антиваксеры в Татарстане способствуют возвращению забытых инфекций

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Почему в Татарстан возвращаются забытые болезни

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В России в прошлом году резко выросло число случаев кори, коклюша и краснухи. По данным Роспотребнадзора, в 2024 году корью заболели в 11 раз чаще, чем в 2023-м, коклюшем — в 4,5 раза, краснухой — в 6 раз. Почти 90% заболевших не были привиты. В ведомстве уверены: причина — отказ от вакцинации, что мешает формированию коллективного иммунитета.

Татарстан не стал исключением. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в республике заболеваемость корью выросла в 2,5 раза, хотя по коклюшу наоборот снизилась на треть. Однако число отказов от прививки по-прежнему велико — только от вакцинации против кори отказались 2,5 тысячи человек.

Представитель Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов пояснил, что примерно 10% населения стабильно отказываются от вакцинации. Раньше чаще отказывались от вакцины АКДС, из-за её возможных побочных эффектов, но сейчас её почти не используют. Также в начале 2010-х многие отказывались от прививки против пневмококка, но с ростом информированности число отказов снизилось.

Основная причина отказа от вакцинации, по словам Лопушова, — недостаток знаний. Многие считают, что прививки не нужны, так как болезни исчезли. Однако он подчеркнул, что именно благодаря вакцинации удалось снизить их распространённость. Рост заболеваемости корью — наглядное тому подтверждение.

Также среди мифов — страх перед «химией» в вакцинах. Однако, как пояснил специалист, подобные добавки содержатся в большинстве продуктов, включая сладости, и используются в безопасных дозах.

Несмотря на всё это, в Татарстане коллективный иммунитет к таким заболеваниям, как дифтерия, столбняк и краснуха, уже сформирован — он составляет 96%, при норме в 95%. Достичь 100% невозможно из-за медицинских отводов, да и в этом нет необходимости — важно лишь удерживать текущий уровень.

По последним данным, за пять месяцев 2025 года в республике зарегистрировано 49 случаев кори и 36 — коклюша. Это в несколько раз меньше, чем годом ранее. На начало года план по вакцинации выполнен на 40%, что соответствует норме. С апреля проводится дополнительная вакцинация непривитых и однократно привитых против кори, а также ревакцинация детей от коклюша. Уже привито 59 тысяч детей.

Источник: Вечерняя Казань

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