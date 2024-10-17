Стоматология «Доктор Хасанов» — всё для здоровья зубов
Современными клиниками в Казани руководит доктор Хасанов — кандидат медицинских наук с опытом более 32 лет и международной практикой.
Клиника предлагает:
— имплантацию и протезирование с поэтапной реабилитацией
— лечение кариеса и пульпита с микроскопом
— ортодонтию: брекеты, элайнеры, 3D-диагностику
— удаление зубов, в том числе сложных
— детскую стоматологию без стресса
— гигиену, чистку, Airflow, пародонтологию
Применяются современные технологии (Airflow, Piezon), используются импланты Osstem, Dentium, SNUCone, циркониевые коронки.
Преимущества:
— Бесплатная консультация по 50 параметрам
— Комфортное лечение без боли
— Удобная запись по телефону и на сайте
Акции:
— Скидка 10 % на лечение и удаление зубов в будни утром