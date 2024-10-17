В 2025 году выбор стоматологической клиники — это больше, чем просто вопрос здоровья. Это комфорт, технологии, подход к пациенту и даже философия. В Казани работает десятки стоматологий — от уютных семейных кабинетов до клиник с 3D-диагностикой и операционными блоками. Мы собрали актуальную подборку, чтобы вы могли быстро сориентироваться, сравнить услуги, цены и особенности каждой из них — и сделать осознанный выбор. Где лечить кариес без боли? Куда идти за имплантацией, а куда — с ребёнком? В этом материале вы найдёте все ответы.