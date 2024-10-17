От семейных клиник до высокотехнологичных центров: собрали в одном месте все, что нужно знать о стоматологиях Казани
Выбрать стоматологию
В 2025 году выбор стоматологической клиники — это больше, чем просто вопрос здоровья. Это комфорт, технологии, подход к пациенту и даже философия. В Казани работает десятки стоматологий — от уютных семейных кабинетов до клиник с 3D-диагностикой и операционными блоками. Мы собрали актуальную подборку, чтобы вы могли быстро сориентироваться, сравнить услуги, цены и особенности каждой из них — и сделать осознанный выбор. Где лечить кариес без боли? Куда идти за имплантацией, а куда — с ребёнком? В этом материале вы найдёте все ответы.
Осмотр у стоматолога
Когда пора ставить брекеты?
Брекеты или элайнеры?
Как избавиться от зубного налёта?
Кровоточат дёсны, что делать?
Лечить молочные зубы не обязательно?
Сколько служит пломба?
Адреса стоматологий →
Стомус — стоматология, которой доверяют

Стомус — крупнейшая сеть грамотных стоматологических клиник в Казани и Альметьевске. 12 филиалов, более 27 лет работы, собственный центр санитарной обработки и зуботехническая лаборатория — всё это создаёт безупречную систему заботы о пациентах.

Почему выбирают Стомус:
  • Опытные имплантологи и проверенные системы: Astra-Tech, Dentium, Straumann
  • Лечение без боли: седация, наркоз, команда анестезиологов
  • Прозрачные цены и рассрочка без переплат
  • Персональный координатор на всём пути лечения
  • Отдел контроля качества лечения и врачебные консилиумы
  • Комплексный подход: все специалисты в одной команде
  • Современное оборудование и цифровая диагностика
Узнать подробнее
Узнать акции
ул. Чистопольская 75
Клиника «Smile Story» в Казани — центр современной стоматологии, специализирующийся на имплантации и эстетической реабилитации. Здесь применяются передовые технологии: 3D-сканеры, микроскопы, CAD/CAM-системы и ИИ-анализ Diagnocat. Собственная лаборатория обеспечивает точность и скорость изготовления протезов.

Преимущества клиники:
  • Опытные врачи со стажем до 20 лет
  • Лечение под седацией и общим наркозом
  • Комплексный подход к сложным случаям
  • Честные и прозрачные цены

Актуальные акции:
  • Бесплатная КТ при тотальной имплантации
  • Бесплатная консультация по винирам
  • Первый час наркоза — 15 000 ₽

«Smile Story» — это место, где заботятся о вашей улыбке с вниманием и профессионализмом.
Узнать подробнее
Узнать акции
ул. Чуйкова, 66А
ул. Ямашева, 45А

«Анатомия Улыбки» — в ТОП-10 стоматологий Татарстана
(*по версии ПроДокторов)
Клиника, где лечат с вниманием и профессионализмом: более 300 операций по имплантации в месяц, врачи с опытом от 5 лет и лечение «под ключ» — от консультации до идеальной улыбки. Все процедуры проводятся с использованием микроскопа. Проведено тестирование более 15 систем имплантов, выбраны 5 лучших — для результата, которому можно доверять.

Почему выбирают «Анатомию Улыбки»:
 — Премия 2ГИС (2023−2025)
 — Премия «Бренд года — 2024»
 — Лучшая клиника по версии Яндекса и 2ГИС
 — Лечение под общим наркозом
 — Челюстно-лицевая хирургия
 — 27 действующих акций
 — Оборудование для работы со сложными случаями

Здесь создают улыбки, которые хочется показывать.
Узнать подробнее
Узнать акции
ул. Кул Гали, 29
ул. Пр. Победы, 78
ул. Минская, 5а
Стоматология «ВаЭль» — лечение для всей семьи
Семейная стоматология «ВаЭль» в Казани предлагает полный спектр услуг: от профилактики и профессиональной гигиены до имплантации и сложных хирургических вмешательств. Каждый пациент получает куратора — основного врача, который сопровождает весь процесс лечения и координирует действия коллег.
Клиника является дипломантами «Лучшие товары и услуги РТ» и «Лучшие товары и услуги РФ» 2024 года, обадает премией «Хорошее место» Яндекс 2024.

Почему выбирают «ВаЭль»:
 — Квалифицированные врачи с многолетним опытом
 — Современное оборудование и передовые методики
 — Безболезненные процедуры и точная диагностика
 — Приятный сервис, комфортная семейная атмосфера
 — Доступные цены и гибкие условия оплаты

Акции:
 — Семейная скидка 10%
 — Рассрочка от клиники без банков и переплат

«ВаЭль» — стоматология, где комфортно, надёжно и по-семейному спокойно.
Узнать подробнее
Узнать акции
пр. Победы, 56

Стоматология «Доктор Хасанов» — всё для здоровья зубов
Современными клиниками в Казани руководит доктор Хасанов — кандидат медицинских наук с опытом более 32 лет и международной практикой.

Клиника предлагает:
 — имплантацию и протезирование с поэтапной реабилитацией
 — лечение кариеса и пульпита с микроскопом
 — ортодонтию: брекеты, элайнеры, 3D-диагностику
 — удаление зубов, в том числе сложных
 — детскую стоматологию без стресса
 — гигиену, чистку, Airflow, пародонтологию
Применяются современные технологии (Airflow, Piezon), используются импланты Osstem, Dentium, SNUCone, циркониевые коронки.

Преимущества:
 — Бесплатная консультация по 50 параметрам
 — Комфортное лечение без боли
 — Удобная запись по телефону и на сайте

Акции:
 — Скидка 10 % на лечение и удаление зубов в будни утром
Узнать подробнее
Узнать акции
ул. Салиха Батыева, 21
ул. Маяковского, 24А

Детское отделение стоматологии «Энже» в Казани предлагает комфортное и безопасное лечение для маленьких пациентов.

Особенности:
  • Лечение под седацией и общим наркозом для снижения стресса у детей.
  • Использование современных методов и оборудования для эффективного лечения.
  • Психологическая адаптация перед процедурами.
  • Наличие игровой зоны и просмотр мультфильмов во время лечения для отвлечения внимания ребенка.

Услуги:
  • Лечение кариеса и пульпита у детей.
  • Пластика уздечки губ и языка.
  • Удаление молочных и постоянных зубов.
  • Профилактические осмотры и обучение гигиене полости рта.

Акции:
  • Установка брекетов Damon с наклейкой, за обе челюсти — 110 тыс. рублей
  • Час в наркозе — 14 тыс. рублей
  • Комплексная Чистка Зубов air flow — 3900 рублей
Узнать подробнее
Узнать акции
ул. Адоратского, 4

Семейная стоматология Family Dent — это клиника в Казани, где комфорт пациентов ставят на первое место. Здесь лечат взрослых и детей, предлагают терапию, хирургию, ортодонтию, имплантацию и профессиональную гигиену.

Преимущества:
  • Лечение без боли
  • Современные технологии: лазерная стоматология, лечение под микроскопом, дентальный сканер и безопасная анестезия
  • Приём без очередей
  • Удобная запись онлайн
  • Адаптационные визиты, мультяшные зоны и безболезненные методики для детей

Family Dent — клиника, где заботятся о здоровье всей семьи с вниманием и заботой.
Узнать подробнее
Узнать акции
ул. Аделя Кутуя, 42/31