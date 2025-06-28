Песошин требует усилить безопасность на массовых мероприятиях Татарстана

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил организаторам мероприятий в выходные тесно сотрудничать с правоохранителями и усилить меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Он напомнил, что в республике проживает свыше миллиона молодых людей, и отметил важность работы с молодежью, подчеркнув её роль в развитии региона.

Сегодня в Татарстане проходят праздничные мероприятия ко Дню молодежи, включая VK Fest и чемпионат России по велоспорту. Также в районах республики продолжаются национальные праздники: удмуртский «Гырон быдтон» и чувашский «Уяв».